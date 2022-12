So besinnlich die Vorweihnachtszeit auch sein sollte, kommt es für einige von uns leider ganz anders. Denn gerade der Dezember hält noch einige unangenehme Überraschungen bereit, die einen glatt aus der Bahn werfen können.

Welche Sternzeichen jetzt lieber achtsam sein sollten, lest ihr hier.

Widder

Der Widder hat den Dezember bereits bis ins kleinste Detail durchgeplant. Platz für eine unangekündigte Unannehmlichkeit bleibt hier keine mehr. Und dennoch sollte sich das Sternzeichen mal lieber darauf einstellen, dass es hier und da etwas ungemütlich werden könnte. Abgesagte Feierlichkeiten, auf die sich das Tierkreiszeichen schon lange gefreut hat, kommen in den letzten Wochen des Jahres genauso vor, wie Termine, die sich nicht vermeiden lassen. Schon klar, lieber Widder, du hast dir das alles ein wenig anders vorgestellt. Doch mit ein bisschen mehr Flexibilität geht auch das vorüber.

Löwe

Nur die wenigsten von uns schwimmen derzeit im Geld. Doch den Löwen könnte es in Bezug auf seine Finanzen im Dezember noch richtig hart treffen. Daher sollte jetzt noch sparen angesagt sein. Denn diese Rücklage hat das Sternzeichen in diesem Monat bitter nötig. Die Phase, in der der Löwe aus dem Impuls heraus Geld ausgibt und nicht darüber nachdenkt, was er wirklich braucht, ist damit auch Geschichte. Denn nun muss sich das Tierkreiszeichen ganz genau überlegen, wofür sich eine Investition wirklich lohnt und wann die Geldbörse lieber geschlossen bleiben sollte.

Jungfrau

Eigentlich dachte die Jungfrau, sie kann Menschen ziemlich gut durchschauen und weiß, womit sie es zu tun hat. Doch da hat das Sternzeichen die Rechnung wohl ohne seine aktuelle Liebschaft gemacht. Denn es könnte sein, dass sich schon sehr bald herausstellt, dass die Person, die die Jungfrau dachte zu kennen, in Wirklichkeit vollkommen anders ist. Bevor das Tierkreiszeichen also mit einem gebrochenen Herzen ins neue Jahr startet, sollte es den verbleibenden Dezember noch nutzen, um herauszufinden, was Sache ist und dann dementsprechende Konsequenzen ziehen.