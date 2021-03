Für viele war 2021 bisher doch eher holprig. Doch für manche Sternzeichen wird sich das bald ändern und sie werden endlich die Energie und Motivation dafür bekommen, ihre Träume zu verwirklichen.

Auf diese drei Tierkreiszeichen wartet heuer eine riesige Chance:

Löwe

Für den Löwen war das bisherige Jahr 2021 anstrengend und kräftezehrend. Jetzt hat er das Gefühl, dass es gar nicht mehr bergauf geht und kämpft mit seiner Motivation. Aber Kopf hoch! Schon bald wirst du wieder einen Aufschwung erleben und so richtig durchstarten. Vor allem sein Talent mit Finanzen umzugehen, wird ihm dieses Jahr dabei helfen seine Träume zu verwirklichen. Denn er nutzt seine Fähigkeiten optimal, um sein Konto zu füllen und so richtig reich zu werden. Dann hat er endlich das nötige Kleingeld, um aus seinen Träumen Realität werden zu lassen.

Steinbock

Der Steinbock ist ein echtes Arbeitstier. Schon seit Jahren schuftet er sich im Job ab und bekommt einfach nicht die Anerkennung, die er sich wünscht. Das wird sich 2021 aber ändern. Denn sein Ehrgeiz und Durchhaltevermögen macht sich endlich bezahlt und eine Gehaltserhöhung oder Beförderung steht an. Endlich wird sich seine harte Arbeit auszahlen und er kann einen Gang runterfahren. Denn mit seinen kreativen neuen Ideen wird er die Aufmerksamkeit im Beruf bekommen, von der er schon so lange träumt.

Wassermann

Für den Wassermann wird 2021 das Jahr seines Lebens. Vor allem die Singles werden endlich die langersehnte Liebe finden und auf Wolke 7 schweben. Mit diesen neuen Glücksgefühlen bekommt dieses Sternzeichen dann auch die Energie, um noch weitere Träume endlich zu verwirklichen. Jetzt ist der Wassermann voller Motivation seine To-do-Liste abzuarbeiten und entdeckt vollkommen neue Seiten an sich. Aber auch vergebene Wassermänner bekommen eine zusätzliche Portion Liebe ab. Endlich wird die Beziehung auf die nächste Stufe gehoben. Steht vielleicht bald eine Hochzeit, oder eine gemeinsame Wohnung am Programm? Dieses Jahr wird so leidenschaftlich wie noch nie.