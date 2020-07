Am 20. Juli ist Neumond im Sternbild Krebs und wie der Vollmond kann sich auch der auf uns Menschen auswirken. Viele werden wieder ausgeglichener und unsere Energiereserven werden neu aufgefüllt.

Während der Vollmond eher unsere tiefen Gefühle beeinflusst, bringt uns der Neumond wieder in gerade Bahnen und hilft uns bei rationalen Entscheidungen. Vor allem für diese drei Sternzeichen bringt der Neumond viel neue und positive Energie.

Krebs

In letzter Zeit lief es für den Krebs nicht besonders rund, doch das wird sich mit dem Neumond in seinem Sternbild am 20. Juli nun ändern. Denn der bringt neuen Schwung in den derzeit etwas chaotischen Alltag des Krebses. Während die vergangenen Wochen eher ein Gefühlschaos waren und dieses Sternzeichen mit sich selbst irgendwie nicht so ganz im Reinen war, wird sich jetzt alles ändern. Mit dem Neumond erlebt der Krebs ein neues Hoch, bekommt wieder mehr Selbstbewusstsein und hat endlich wieder Lust, mehr zu unternehmen. Diese ausgeglichene Art steckt andere an und bringt so noch mehr positive Energie.

Stier

Auch beim Stier werden die Energiereserven vom Neumond wieder aufgefüllt. Dieses Sternzeichen ist ziemlich leidenschaftlich und lässt sich oft von seinen Emotionen leiten. Rationales Denken und gut überlegte Entscheidungen sind dann meist nicht unbedingt die Stärke des Stiers. Auch, wenn es oft zwar gut ist, sich von seinen Gefühlen leiten zu lassen, so kann das dennoch immer wieder zu Reibungen in Beziehungen und kleinen Problemen im Job führen. Mit dem Neumond kommt nun wieder die vernünftige Seite des Stiers durch und er erlebt ein neues Hoch in der Partnerschaft aber auch in Sachen Karriere. Seine Arbeit geht im leichter von der Hand und er findet wieder seine Balance.

Widder

Beim Widder stehen schon länger Entscheidungen aus, die er in den vergangen Wochen einfach nicht fällen konnte. Seine Unentschlossenheit war ihm ständig im Weg und hat ihm viel Zeit gekostet. Mit dem Neumond wird das nun anders. Endlich bekommt der Widder neue Motivation und seine positive Art zu denken kommt zurück. Wichtige Entscheidungen kann er dank des Neumonds nun wieder rational und rasch treffen. Und das bringt ihm einen großen Schwung positive Energie. Nach seinem Tief blüht der Widder endlich wieder auf und startet top motiviert in die kommenden Wochen.