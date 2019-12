Die farbige Körperkunst ist nicht für jeden etwas. Lucky Diamond Rich, der mit bürgerlichem Namen Gregory Paul McLaren heißt, kann von Tattoos aber nicht genug kriegen.

Er hat fast seinen ganzen Körper tätowiert.

Lucky Diamond Rich: Tattoos am ganzen Körper

Er gilt als der meist tätowierte Mann der Welt. Keine freie Stelle gibt es mehr am Körper des Neuseeländers, der in der Szene ein Star ist. Doch das reicht ihm nicht – weil er noch immer nicht genug hat, lässt er sich bereits in mehren Schichten neue Motive stechen. Schon irgendwie verrückt.

Er ist überall tätowiert

Mittlerweile gibt es eigentlich keine freie Stelle am Körper des 48-Jährigen mehr. Wegen seiner Tattoo-Sucht ist er berühmt. Das Tätowieren ist seine Leidenschaft. Dafür hat er sogar einen Eintrag ins Guinnes Buch der Rekord bekommen.