Taylor Swift hat ab sofort einen krabbeligen Namensverwandten. Forscher entdeckten eine neue Tausendfüßer-Art und benannten ihn einfach nach der Sängerin.

Und der Grund dafür ist durchaus amüsant.

Popstar Taylor Swift wurde für ihre Musik schon mit unzähligen Preisen ausgezeichnet. Eine Steigerung ist da schwer möglich. Doch jetzt wurde ihr eine ganze andere Art der Anerkennung zuteil. Künftig trägt nämlich ein Krabbeltier ihren Namen.

Eine neue Tausendfüßer-Art wurde nun nach der Sängerin benannt. Gefunden wurde das Tierchen in den Appalachen im Osten der USA – genauer gesagt: in einem Wald in Tennessee. Das rund 22 Zentimeter lange Tier bekam dann den klangvollen Namen „Swift Twisted-Claw Millipede“ verpasst. Für den normalen Gebrauch heißt die Art auf Deutsch übersetzt: „Verdrehte-Krallen-Tausendfüßer Swift“. Der wissenschaftliche Name des Krabbeltiers lautet „Nannaria swiftae“.

Der Grund für die besondere Namensgebung ist durchaus amüsant: Er ist nämlich großer Taylor-Swift-Fan. Also nicht der Tausendfüßer, sondern sein Entdecker! Ausgedacht hat sich die Bezeichnung nämlich ein Forscher aus den USA, der selbst liebend gern Taylors Musik hört. Der US-Wissenschaftler sieht es durchaus als Würdigung, der „All Too Well“-Sängerin ein wurmähnliches wirbelloses Tier zu widmen.

I’ve got excellent news for the millipede fandom: new field guide just dropped! Jeff Brown and I worked with the @OhioDivWildlife to produce a photo-based guide to all ~50 of Ohio’s millipedes! And it’s free! https://t.co/sKm2bq6J3o pic.twitter.com/5kdM4tFOLH