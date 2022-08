Es geht wieder los: Das Dschungelcamp 2023 steht schon in den Startlöchern! In wenigen Monaten heißt es wieder: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“. Wie immer warten alle gespannt darauf, wer in das Camp in Australien einziehen wird. Die fixe Besetzung erfahren wir zwar erst kurz vor dem Beginn der Show – doch drei Promi-Namen sind bereits jetzt durchgesickert.

Für einen der Kandidaten ist es bereits der zweite Anlauf.

Diese drei Promis ziehen ins Dschungelcamp

Es ist ein fixer Bestandteil zum Jahresbeginn: Die Realityshow „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“. Im Jänner 2023 geht das Dschungelcamp bereits in die 16. Runde – samt neuem Moderator. Denn nachdem Daniel Hartwich sein Show-Aus verkündet hat, rückt „Ninja Warrior“-Host Jan Köppen nach und führt uns neben IBES-Urgestein Sonja Zietlow durch die Ekel-Show.

Das große Rätselraten um mögliche Kandidat:innen hat also begonnen. Wie immer weiß man erst kurz vor Showbeginn, wer die diesjährigen Camper und Camperinnen sind. Doch ein paar Promis sind bereits jetzt durchgesickert. Wie die deutsche Bild berichtet, sollen drei Kandidaten bereits feststehen.

Der Erste im Bunde soll Lucas Cordalis sein – Sänger und Sohn des verstorbenen Schlagerstars Costa Cordalis. Eigentlich sollte er bereits an der diesjährigen Staffel teilnehmen, doch eine Coronainfektion machte dem 55-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Neues Jahr, neues Glück! 2023 sollte nun wirklich nichts mehr dazwischen kommen und den Ehemann von Reality-Sternchen Daniela Katzenberger mit dem australischen Dschungel vereinen.

Neben Lucas soll auch ein ehemaliger Rosenkavalier das IBES-Camp beglücken. Ex-Bachelor Andrej Mangold ist laut Berichten ebenfalls mit dabei. Erfahrungen mit Reality-Shows hat er jedenfalls, denn neben der RTL-Kuppelshow war der 35-Jährige auch Teil des „Sommerhaus der Stars“ und hat dort mit seiner mittlerweile Ex-Freundin Jenny Lange für mächtig Trubel gesorgt. Daher ist er für die Produzenten des Dschungelcamps offenbar auch ein „absoluter Wunschkandidat“.

Der Dschungel wäre nicht der Dschungel, wenn nicht mindestens ein Influencer mit dabei wäre. So soll auch Social-Media-Star „Twenty4Tim“, der mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann heißt, Teil der neuen Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“, sein. Auf Instagram hat der 21-Jährige bereits mehr als zwei Millionen Follower. Bekanntheit erlangte er außerdem in der Gameshow „Pocher vs. Influencer“.

RTL hat die Infos bisher allerdings noch nicht bestätigt.

