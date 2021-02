Der Entschluss vegetarisch oder vegan zu leben ist heute so beliebt wie nie zuvor. Es gibt viele gute Gründe dafür, unsere Ernährung und unseren Lifestyle zu verändern, sodass wir auf gewisse tierische Produkte verzichten: unsere Gesundheit, das Klima, unsere Liebe zu unseren vierbeinigen Freunden … Was viele von uns jedoch nicht wissen: Auf welche Dinge wir dabei NICHT mehr verzichten müssen. Aber, no worries: Wir haben dir hier unsere liebsten Dinge zusammengefasst, die selbst als Vegetariererin (und zum Teil Veganerin) kein No-Go mehr sind! 😍 You’re welcome! 😋

Ice Ice, Baby 🍦

Aus Kuhmilch erzeugtes Eis? Ist von gestern! 😄 Seit Neuestem gibt es viele verschiedene Alternativen mit pflanzlicher Milch, die ebenso richtig lecker und authentisch nach Gelatooo schmecken. Oder noch besser: Du machst dir dein veganes Eis einfach selbst. Keine Sorge: Wir haben dir das beste und leckerste Rezept herausgesucht. Viel Spaß beim Nachmachen! 🥰

Rezept für eine vegane Eiscreme-Basis:

225 g Cashews (1h vor Gebrauch in heißem Wasser einweichen)

300 ml Mandelmilch + 400 ml Kokosnussmilch

100 g Rohrohrzucker + 75g Agavensirup

45 g Kokosnussöl

eine Prise Meersalz

Je nach Lieblingseissorte noch Himbeeren, Bourbon-Vanille, Schoko oder Ähnliches hinzufügen, alles zusammenmixen und für ein paar Stunden in den Gefrierschrank. Leeecker!

Credits: Pexels | Jer Chung

Weil’s uns nicht WURSCHT is’ 😄

Du liiiiiebst den Geschmack von Fleisch, möchtest aber auf Fleisch selbst verzichten und dich rein vegetarisch ernähren? Du denkst, das geht nicht? 🤔 Geht doch! Dank der Produkte von Die OHNE kannst du Klassiker wie Extrawurst (mit und ohne Gurkerl, oder auch pikant), Bratwurst, Frankfurter und Salami ganz ohne Reue genießen. Was für ein fleischiges Vergnügen … 😋 Schmeckt super gut und ist eine leckere Alternative!

Du möchtest dich am liebsten selbst von den Produkten von Die OHNE überzeugen? Dann schau mal in unsere missAPP und mach das Quiz “Die OHNE Testerinnen gesucht”. Vielleicht hast du Glück und darfst schon bald selber die Die OHNE Extrawurst probieren! ❤️ Nom nom nom!

Credits: Inge Prader für die Ohne

Flossen weg!

… Und zwar von Flossen selbst! 🐟 Du warst schon immer ein riesiger Fisch-Lover, möchtest dich aber lieber komplett vegetarisch ernähren? Dann haben wir auch für dich die ideale Lösung! Mittlerweile gibt es auch für leckeren Fischgeschmack viele verschiedene Alternativen wie zum Beispiel Algen, die ebenso wertvolle Vitamine, Mineralien und Omega-3-Fettsäuren enthalten. Für Thunfisch gibt es Ersatzprodukte auf Tomatenbasis und ja selbst die guten alten Fischstäbchen können mit Tofu easy nachgemacht werden – yuuuummy! ❤️

Credits: Unsplash | Dilara Yilmaz

Don’t be cheesy! 🧀

Oder vielleicht doch? 😋 An alle veganen Käseliebhaber da draußen: Eure Cheese-Prayers wurden erhört, denn es gibt endlich super coole, vegane Käsealternativen unserer liebsten Klassiker wie Mozzarella, Camembert und Feta … Hallouminating! ❤️ Wie das geht? Meistens macht’s eine leckere Cashew-Basis möglich. Die veganen Alternativen sind also nicht nur yummy, sondern auch oft reich an gesunden Fetten und Vitaminen. Ohhhhh-cheeso-miooooo! 🎵 … Dann probieren wir doch gleich mal unseren ersten veganen Caprese-Salat, oder? 😄