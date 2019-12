Ärzte warnen davor, mit Kontaktlinsen duschen zu gehen. Eine Frau in Großbritannien ist deshalb nun fast erblindet. Sie nahm ihre Linsen beim Duschen und Baden nicht heraus. Deshalb erblindete sie auf einem Auge fast.

Ein winziger Parasit nistete sich in ihrem Auge ein.

Eine 41-jährige Britin wurde ihre mangelnde Kontaktlinsen-Pflege nun zum Verhängnis. Weil sie die Sehhilfe selbst beim Duschen und Schwimmen nicht herausnahm, entwickelte sie eine seltene Augeninfektion, die sie auf einem Auge fast komplett erblinden ließ. Das berichtet unter anderem die Washington Post. Die Frau klage bereits monatelang über Beschwerden. Als sie schließlich zum Arzt ging, bekam sie die Diagnose Acanthamoeba-Keratitis.

A scary reminder to wearers of contacts to take them out before showering or swimming.

2 UK patients were left legally blind in one eye after contracting a rare parasitic eye infection linked to water. https://t.co/1XimoioVcL

— WSBT (@WSBT) July 21, 2019