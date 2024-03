Amelia Barnham aus London ist ein wahrer Glückspilz. Sie hat nämlich in der Vergangenheit schon mehrfach im Lotto gewonnen. Nun dürfte sie aber von einer Pechsträhne verfolgt werden: Die Lotteriegesellschaft wird ihr gegenüber misstrauisch und leitet Ermittlungen gegen die 69-Jährige ein.

Warum gegen die Britin ermittelt wurde, erfahrt ihr hier.

Lotto-Glück endet mit Ermittlung

Stellt euch einmal vor, ihr habt so viel Glück im Leben, dass ihr es mehrfach schafft, im Lotto zu gewinnen. Ein Traum, nicht wahr? Für Amelia Barnham aus London ging dieser Traum tatsächlich mehrfach in Erfüllung. Die 69-Jährige durfte sich in der Vergangenheit bereits über 13 Gewinne freuen, wie unter anderem die britische „The Sun“ berichtet. Doch ihr jüngster Gewinn mit einem „1 Pound HotPicks-Ticket“ in der Höhe von 800 britischen Pfund, umgerechnet circa 935 Euro, war der Beginn ihrer Unglücksserie …

Als Amelia zwei Tage nach der Ziehung zum zuständigen Postamt ging, um ihre Gewinnsumme dort abzuholen, erwartete sie bereits die erste böse Überraschung. Die zuständigen Mitarbeiter:innen der Postfiliale erklärten ihr, dass sie das Geld nicht auszahlen können, denn nach einer neuen Regelung dürfen Gewinne zwischen 500 und 50.000 britischen Pfund nicht mehr in Postämtern abgeholt werden. Stattdessen verweisen sie die Frau an die britische Supermarktkette Tesco, wo sie ihr Lotto-Los gekauft hatte. Dort müsse sie ihr. Los und die getippten Zahlen verifizieren können.

Ermittlungen gegen 69-jährige Lottogewinnerin

Doch auch im Supermarkt bekommt Amelia ihren Gewinn nicht ausbezahlt. Die Pensionistin wird erneut weiterverwiesen. Sie solle sich an die Lotto-Betreiberfirma „Allwyn“ wenden, um an ihr Geld zu kommen. Also schickte sie Fotos ihres Lottotickets an die Firma. Doch dann stand auch schon die nächste unerwartete Überraschung bereit: Ihr wurde mitgeteilt, dass man einen Ermittler zu ihr nach Hause schicken würde, um eine „Untersuchung aufzunehmen“. Der Grund: Sie habe in der Vergangenheit schon so oft gewonnen, dass man das nun genauer überprüfen müsse, so Medienberichte.

Ein Schock für die 69-Jährige, wie sie selbst gegenüber „The Sun“ erzählt. Tatsächlich tauchte wenig später ein ehemaliger Detektiv vor ihrer Tür auf und bat sie darum, ihre Identität nachzuweisen. Außerdem machte er Fotos von ihrem Ticket, ihrem Pass und sogar von der Pensionistin selbst. Amelia habe sich in diesem Moment „wie eine Kriminelle“ behandelt gefühlt hat. Mittlerweile ist das ein Monat her. Und obwohl ihr der Beamte versichert hatte, dass sie innerhalb einer Woche eine Antwort bekommen würde, hat sie ihren Gewinn bis heute noch nicht erhalten. Wie „The Sun“ berichtet, soll sich die Lotto-Betreiberfirma allerdings bereits bei Amelia für die Unannehmlichkeiten entschuldigt haben. Ein Sprecher von „Allwyn“ erklärte zudem, dass „Sicherheitsüberprüfungen ein wichtiger Teil des Prozesses zur Validierung eines Gewinnscheins“ seien. Man wolle den Fall nun mit der 69-Jährigen persönlich besprechen.