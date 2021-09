Behaarte Bäuche, große Füße, schiefes Lächeln: Auch wenn wir alle eigentlich eh wissen, dass alle Körper schön und einzigartig sind, hat jeder die ein oder andere Stelle, bei der man unsicher ist.

Auf Reddit erzählen Frauen jetzt von ihren “albernen” Unsicherheiten.

Das Babyface

“Ich bin Ende 20 und werde immer noch überall kontrolliert. Ich hatte schon Typen, die sich nicht mit mir verabreden wollten, weil sie sagten, ich sähe zu sehr aus wie eine 15-Jährige“, erzählt eine Userin. Ihre Unsicherheit teilen viele. Mit Ende 20 immer noch beim Alkohol oder Rubbellose kaufen kontrolliert zu werden, kann echt unangenehm sein.

Aber vielleicht hat die ältere Generation ja Recht, wenn sie einem unentwegt versichert: Wenn du 40 bist, wirst du dich freuen, dass du jünger aussiehst.

Haare unter dem Bauchnabel

Das Thema Körperbehaarung ist für viele Frauen ein sehr heikles. Denn auch wenn der menschliche Körper überall außer auf den Handflächen, Fußsohlen, den Schleimhäuten und Lippen Haare hat, schämen sich einige Frauen für ihre behaarten Körperstellen.

Reddit-Userinnen erwähnen in diesem Zusammenhang oft die Haare unter ihrem Bauchnabel. Was bei Männern als “Glückspfad” zelebriert wird, ist vielen Frauen in dem Thread peinlich.

Food-Baby oder doch Nachwuchs?

Egal wie flach der Bauch beim Aufstehen oder nach dem Ab-Workout ist: Ein paar Kohlehydrate oder Milchprodukte später kommt es schnell zu Blähbäuchen. Finden manche diese Foodbabys unterhaltsam, schämen sich einige Reddit-Nutzerinnen für ihren Blähbauch. Denn manch ein Foodbaby kann schnell mit einem echten Schwangerschaftsbauch verwechselt werden.

“Es gibt mir einfach das Gefühl, dass die Leute fragen werden, wie weit ich in der Schwangerschaft bin”, schreibt eine Nutzerin. “Ich will damit nicht sagen, dass schwangere Frauen nicht schön aussehen, es ist nur, dass ich nicht schwanger bin.” Aber ganz ehrlich: Wenn ein Foodbaby zu einem Sitzplatz in der überfüllten U-Bahn führt, könnte man die Fragen nach der Schwangerschaftswoche doch in Kauf nehmen, oder?

Lächeln bitte

Dass das eigene Lächeln für Unsicherheiten sorgen kann, berichten einige Reddit-Nutzer. Seien es schmale Lippen, das hervortretende Doppelkinn oder ein etwas schiefer Zahn. Viele Frauen zeigen ungern ihre Zähne und versuchen, das herzhafte Lächeln auf Fotos zu vermeiden.

Aber ganz ehrlich: Gibt es denn was hübscheres als ein wirklich ehrliches Lächeln? Wer achtet da dann darauf, ob alle Zähne wirklich gerade sind?

Zeigt her eure Füße

Zu groß, zu klein, zu breit, zu schmal: Mit den Füßen haben einige Reddit-Userinnen Probleme. Eine Nutzerin schreibt etwa, wie schwierig es ist, moderne Schuhe in einer großen Größe zu finden. “Es ist schwer, als Frau mit Größe 12 schöne Schuhe zu finden. Oder einen Laden zu finden, der sich nicht über einen lustig macht oder einen beschuldigt, einen Streich spielen zu wollen.”

Mit all den ehrlichen Geschichten der Frauen, zeigt der Reddit-Thread letztlich vor allem eines: Jeder hat die ein oder andere Unsicherheit und viele von uns haben sogar die gleichen. Deshalb ist es umso wichtiger, sich auch über diese eigenen Mankos auszutauschen und offen darüber zu sprechen. Die Lösung ist nämlich meist nicht, die Unsicherheiten zu bekämpfen, sondern sie zu akzeptieren. Das geht am besten, wenn man mit anderen darüber sprechen kann.