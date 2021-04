Die Schauspielerin und Sängerin Christina Milian veröffentlichte auf Instagram, dass sie zum dritten Mal Mutter geworden ist. Auf der Social Media-Plattform heißt der “Girls United”-Star seinen frisch gebackenen Sohn willkommen.

Auch der Vater des Kindes, Sänger Matt Pokora freut sich über die Geburt des Kleinen.

Christina Milian hat einen Jungen bekommen

Schauspielerin Christina Milian ist um dritten Mal Mutter geworden. Das veröffentlichte die Schauspielerin mit einem süßen Instagram-Posting. “Kenna, willkommen auf der Welt, Junge! Wow, was für ein Abenteuer wir seit dem Tag seiner Empfängnis erlebt haben!“, schreibt die 39-Jährige zu einem Foto, auf dem sie den kleinen Neuankömmling in den Armen hält. In ihrem Posting widmet die Schauspielerin auch schöne Wort an ihren Partner Matt Pokora. “Ich danke dir dafür Matt, dass du der beste Partner / Vater / beste Freund bist, den eine Frau sich wünschen kann. In meinen Augen bist du ein König”, schreibt die frisch gebackene Mutter auf Instagram.

Inzwischen ist Christina Milian bereits dreifache Mutter. Nach ihrer Tochter Violet, die aus einer früheren Beziehung stammt, bekamen die 39-Jährige und Matt Pokora im Januar 2020 einen Sohn, den sie Isaiha tauften. Und jetzt freut sich die Schauspielerin über ihren dritten Nachwuchs. “Jetzt ist es eine Party von fünf”, schreibt Christina Milian zu ihrem Posting.

Frisch gebackener Vater heißt Baby-Boy willkommen

Unter dem Posting hagelten Glückwünsche auf die Schauspielerin und Sängerin ein. Außerdem meldeten sich zahlreiche Promis wie Vanessa Hudgens, Selma Blair, oder auch Cassie zu Wort, um der Dreifach-Mama alles Gute zu wünschen. Natürlich dürfen auch die Glückwünsche des Vaters hier nicht fehlen. “Dankbar”, schreibt der 35-Jährige zu dem Posting.

Matt Pokora postet auch auf seinem Instagram-Account einen herzzerreißenden Willkommensgruß für seinen Sohn. “Unserem kleinen Kenna geht es sehr gut und seine Mutter war wieder einmal unglaublich”, schreibt der Sänger auf Instagram.