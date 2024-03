Juicy Vibes incoming! Der Frühling – auch als inoffizieller Vorbote des Sommers bekannt – bringt uns einen neuen glossy Make-up-Trend, den wir am liebsten sofort ausprobieren wollen. „Glazed Blush“ heißt der Hype, der in Sekundenschnelle einen unfassbaren Glow auf unseren Wangen hinterlässt.

Was Hailey Bieber mal wieder mit diesem Megatrend zu tun hat und wie ihr den Blush-Look nachzaubert, verraten wir euch hier!

Glazed Blush: Glossy Look mit einem Hauch Farbe

Gibt es eigentlich einen Körperteil, den der „Glazed“-Trend noch nicht erobert hat? Von Glazed Nails über Glazed Skin, Glazed Hair und Glazed Lips – ihr seht, der Hype ist wirklich überall zu finden. Mittlerweile auch auf unseren Wangen. Denn wirft man einen kurzen Blick in die Beauty-Bubble auf Instagram und Tiktok, dann muss man nicht lange scrollen, bis einem wunderschöne, juicy Looks entgegenstrahlen, bei denen die Betonung auf den Cheeks liegen.

Glazed Blush sorgt für einen schimmernden und glossy Look, mit einem Hauch Farbe, der dem glamourösen Trend etwas mehr Natürlichkeit einhaucht. Bei der Schminktechnik dreht sich alles um Textur, die in diesem Fall einem Lipbalm ähnelt und dafür sorgen soll, dass unsere Haut feuchtigkeitsdurchflutet aussieht. Der Trend soll uns strahlen lassen und hat ganz nebenbei auch noch einen optischen Lifting-Effekt. Klingt gut? Dann wartet erst mal ab, wie der Trend auf den Wangen aussieht!

Hailey Bieber und Co feiern den Trend

Hailey Bieber, die Beauty-Queen schlechthin, hat Glazed Blush bereits getestet und für gut befunden. Auf Instagram zeigt sie sich mit rötlichen und glänzenden Wangen, perfekt auf ihr Outfit abgestimmt. Das Model geht dabei sogar noch einen Schritt weiter und verbindet den glossy Blush mit ihrem Augen-Make-up. Aber seht selbst:

Auch die in Los Angeles lebende Make-up-Artistin Melissa Hurkman zauberte den Glazed-Blush-Look nach. An Model und Influencerin Alexis Carrington beweist sie, dass der Trend nicht nur perfekt zum frühlingshaften Wetter passt, sondern auch so richtig Lust auf Sommer macht!

So funktioniert der Make-up-Look

So, jetzt aber zum Wichtigsten. Wie funktioniert der Look, der die Social-Media-Welt im Sturm erobert hat? Good News: es ist total simpel! Wer möchte, kann bereits bei der Skincare dafür sorgen, dass die Haut im Wet-Look glänzt. Dafür verwendet ihr am besten Sheetmasks, Hydrating-Seren, Feuchtigkeitscremes, einen Primer mit Glow-Effekt sowie eine ultra-flüssige Foundation.

Dann kommt auch schon das Wichtigste: zuerst tragt ihr einen Powder Blush in eurer Lieblingsfarbe großzügig auf eure Wangen auf – schließlich wollen wir ja, dass dieser Part des Gesichtes im Fokus steht. Danach mischt ihr einen Cream Blush – in einer ähnlichen Nuance – mit einer kleinen (!) Menge Glow Balm oder Glow Drops und tragt die Mixtur über den pudrigen Blush auf. Am Ende noch ein paar Pumpstöße Settingspray und der Look ist ready to glaze!

Produkte zum Nachshoppen: