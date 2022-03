Der Nostalgie-Trend in Hollywood geht weiter: Jetzt bekommt auch der Sci-Fi-Horrorfilm „I Am Legend“ eine Fortsetzung. Will Smith soll wieder dabei sein – und Michael B. Jordan an seiner Seite haben.

Ob wohl auch wieder ein Hund mitspielt?

„I Am Legend“: Wie ist eine Fortsetzung möglich?

Könnt ihr euch noch an „I Am Legend“ erinnern? Der unheimliche Science-Fiction Film aus dem Jahr 2007 zeigte die Welt nach einer Art Pandemie, bei der fast alle Menschen gestorben oder zu Zombies mutiert sind. Will Smith spielte damals einen der letzten überlebenden Menschen, der sich durch die postapokalyptische Welt kämpft. An seiner Seite: seine beste Freundin, die Hündin Sam.

Doch am Ende des Films (Achtung Spoiler) opfert er sein Leben für das Virus-Heilmittel. Auch Sam stirbt im Laufe des Films und sorgt damit für einen der traurigsten Momente in der Filmgeschichte.

Klingt nach einem ziemlich eindeutigen Ende ohne Fortsetzungs-Potential, oder? Tja, nicht so ganz. Denn so absurd das vielleicht klingt: es ist nicht das einzige Ende, das „I Am Legend“ hat, sondern nur jenes, das wir alle im Kino gesehen haben.

Michael B. Jordan und Will Smith vor und hinter der Kamera

Denn auf der DVD erschien eine alternative Version, in der Will Smiths Figur Robert überlebt. Und bei dieser Version will Smith scheinbar ansetzen. Denn wie er auf Instagram bestätigte, arbeitet er an einer Fortsetzung des Blockbusters.

Am Freitag postete er nämlich ein Bild vom ersten Teil und markierte einen Superstar auf dem Bild, der nichts mit der Buchverfilmung von 2007 zu tun hat: „Black Panther“-Star Michael B. Jordan. Medienberichten zufolge sollen die beiden nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch als Produzenten der Fortsetzung tätig sein.

Sieht also ganz so aus, als würde Will in der Fortsetzung wieder menschliche Unterstützung bekommen. Ganz zur Freude seiner Follower. Denn die feiern jetzt schon die Fortsetzung und betonen, dass sie bestimmt legendär wird. Worum genau es gehen wird, steht aber noch nicht fest. Ebenfalls unklar ist, wann der Film tatsächlich in den Kinos erscheint.