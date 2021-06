Fans sind sich sicher: Kylie Jenner erwartet ihr zweites Kind. Weil die 23-Jährige einen Tequila-Shot ablehnte und statt Lachs zu vegetarischem Sushi griff, glauben Fans, dass sie wieder schwanger ist.

Die Unternehmerin hat sich bisher aber noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Fans sind sich sicher: Kylie Jenner ist schwanger

Die Gerüchteküche brodelt! Fans vermuten, dass Kylie Jenner schwanger ist und wollen dafür sogar schon einige Beweise gefunden haben. Denn bei der “Keeping Up With The Kardashians”-Reunion hat die 23-Jährige Alkohol verschmäht. Aufmerksame Fans haben bemerkt, dass Kylie zwar bereits ein Glas in der Hand hatte, schlussendlich aber doch keinen Tequila-Shot trank. Und wir alle wissen: Die Unternehmerin sagt nur selten “Nein” zu einem Gläschen Alkohol. Kurz darauf kursierten Gerüchte auf Twitter, dass die 23-Jährige schwanger sein muss.

Jetzt wollen die Fans einen weiteren Hinweis auf eine mögliche Schwangerschaft entdeckt haben. Vor kurzem teilte Kylie Jenner nämlich eine Instagram-Story, in der sie ihr Essen präsentierte. Was ja eigentlich nichts Ungewöhnliches ist. Doch Fans fiel sofort auf: Die 23-Jährige griff statt Lachs-Sushi zu einer veganen Variante. Und auch ihre Maki-Rollen waren lediglich mit Avocado gefüllt. Das sei besonders verdächtig, denn eingefleischte Fans wissen, dass die 23-Jährige Fisch über alles liebt. Dadurch wurden die Gerüchte der Fans nur noch bestärkt. Kylie Jenner selbst äußerte sich bislang noch nicht zu der angeblichen Schwangerschaft.

Liebes-Comeback mit Travis Scott?

Erst vor kurzem machten außerdem Gerüchte die Runde, dass Kylie Jenner wieder mit ihrem Ex-Freund Travis Scott zusammen ist. Knapp zwei Jahren nach ihrer Trennung sollen sie wieder zueinander gefunden haben. Nach einem gemeinsamen Auftritt mit ihrer dreijährigen Tochter Stormi postete der 29-Jährige ein Foto auf Instagram, das die kleine Familie zeigt. “Stormi, ich liebe dich und Wifey, ich liebe dich”, schrieb Travis Scott dazu. Einige Insider sollen gegenüber US-Magazinen außerdem verraten haben, dass die beiden wieder ein Paar sind. Wirklich bestätigt hat Kylie Jenner diese Gerüchte allerdings noch nicht und auch Travis Scott hüllt sich, abgesehen vom mysteriösen Instagram-Postings, in Schweigen.