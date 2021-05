Brot mit Marmelade! Mmmhhh … Wer liebt es nicht? Uns erinnert dieser süße Brotaufstrich an einen magischen Sommer, der uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert und geschmacklich einfach immer einzigartig ist. Einfach schön! Damit dir das Einkochen von Marmelade auch gelingt, haben wir einige Tipps für dich!

Den Sommer in Gläser füllen

Endlich ist die das – die Einkochsaison! Wir lieben diese fruchtige Zeit des Jahres und verarbeiten die Vielfalt an Früchten zu selbstgemachter Marmelade, Sirup & Co. Denn die Köstlichkeiten sind schneller zubereitet als gedacht! Sie schmecken nicht nur am Frühstücksbrot, sondern sind auch zum Füllen von Torten und Biskuitrouladen oder für verschiedenste Desserts ein fruchtiger Genuss. Was da nicht fehlen darf? Die Marmeladenrezepte von Wiener Zucker! Da bringen wir gleich einmal den Sommer zu uns und probieren die Rhabarber-Apfel-Marmelade aus! Denn Selbstgemachtes schmeckt soooo viel besser!

Rhabarber-Apfel-Marmelade

Portionen / Füllmenge: 8 Gläser à 200ml

Zubereitungszeit: 20 Minuten (exkl. Wartezeit)

Bild: Wiener Zucker

Zutaten:

1000g Rhabarber

550g Äpfel

500g Wiener Zucker Gelierzucker 3:1

1 kleine Zimtrinde

1 Pkg Bourbon-Vanillezucker

Zubereitung:

Rhabarber waschen, die holzigen Enden entfernen, in kleine Stücke schneiden und ab in den Topf.

Äpfel ebenfalls waschen, schälen, das Kerngehäuse entfernen, in kleine Stücke schneiden und dazu in den Topf.

Den Wiener Zucker Gelierzucker 3:1 und den Bourbon-Vanillezucker hinzugeben. Zugedeckt mind. 2 Stunden ziehen lassen.

Zimtrinde hinzugeben und alles zum Kochen bringen. Alles 4 Minuten kochen lassen.

Nach der Hälfte der Kochzeit die Zimtrinde entfernen und alles pürieren und ab ins Glas damit!

Tipp: Wer keinen Zimt mag, lässt diesen einfach weg. 😉

Noch kein Profi im Einkochen!?

Selbstgekochte Marmelade ist natürlich immer ein Highlight am Frühstückstisch. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach, ohne die richtigen Tipps und Tricks. Gut, dass uns Wiener Zucker hier zur Seite steht. Wichtig ist, die Menge der Früchte an den jeweiligen Gelierzucker anzupassen wie z.B. beim Wiener Gelierzucker 2:1 auf 1 kg Frucht eine 500 g Packung Gelierzucker 2:1 dazukommt und beim Wiener Gelierzucker 3:1 1,5 kg Frucht und eine 500 g Packung Gelierzucker 3:1 verwendet wird, das ergibt eine leichte und weniger süße Marmelade.

Bild: Wiener Zucker

Um das optimale Mischverhältnis von Zucker, Pektin und Zitronensäure beizubehalten, ist es wichtig, immer die ganze Packung zu verwenden. Danach die Früchte mit dem Gelierzucker vermengen. Bei sehr süßen Früchten empfehlen wir die Zugabe von Zitronen- oder Limettensaft. Die Frucht-Gelierzucker Masse ca. eine halbe Stunde stehen lassen.

Ein Rezept zum Ausprobieren!

Kirschmarmelade mit Amaretto

Portionen / Füllmenge: 7 Gläser à 200ml

Zubereitungszeit: 15 Minuten (exkl. Wartezeit)

Zutaten:

1500 g Kirschen

500 g Wiener Zucker Gelierzucker 3:1

1 Bio-Zitrone (Saft)

4 cl Amaretto

Zubereitung:

Kirschen waschen, entsteinen und in einen großen Topf geben.

Gelierzucker und den Zitronensaft hinzugeben.

Alles mit einem Pürierstab pürieren. Wer gerne Stücke in der Marmelade mag, lässt das Pürieren weg oder püriert nur einen Teil.

Den Topf mit den pürierten Zutaten mit einem sauberen Geschirrtuch zudecken und an einem kühlen Ort mind. 3 Stunden ziehen lassen.

Anschließend aufkochen und 4 Minuten kochen lassen.

Zum Schluss den Amaretto hinzugießen und schon kann die Marmelade ins Glas.

Tipp: Anstatt dem Amaretto kann auch anderer Alkohol wie zum Beispiel Rum oder Kirschrum verwendet werden.

Bild: Wiener Zucker

Das ultimative Einkochbuch!

Bereit mit deinen Einkoch-Künsten alle zu beeindrucken!? Das neue Einkochbuch von Wiener Zucker mit 57 saisonalen Rezepten für fruchtige und pikante Köstlichkeiten im Glas. Egal ob Marmelade für ein Brunch, ein Sirup für den lässigen Afterwork-Drink, kleine Geschenkideen für Geburtstage und Co oder köstliche Saucen für die geplante Grillparty im Sommer. Wiener Zucker inspiriert mit vielfältigen Rezeptideen und gibt noch dazu wertvolle Praxistipps! Das ideale Buch für alle, die saisonale Lebensmittel das ganze Jahr über verarbeiten wollen.

Bild: Wiener Zucker

Na schon Lust bekommen, den Sommer ins Glas zu füllen!? Du findest auch auf der Wiener Zucker Website Rezepte für jeden Geschmack sowie Dekotipps um Marmeladengläser in ein wunderschönes Mitbringsel oder Geschenk zu verwandeln. Toll, oder? Viele weitere Inspirationen, Rezeptideen & Tipps findest du hier! 😍