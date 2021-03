Jessica Paszka und Johannes Haller können es kaum noch erwarten, bis ihr Baby zur Welt kommt. Auf YouTube verrieten sie ihren Fans nun ein großes Geheimnis.

Denn die beiden plauderten das Geschlecht ihres Babys aus und veröffentlichten dazu extra ein Video auf YouTube.

Jessica Paszka & Johannes Haller: Was wird es?

Baby-Update von Jessica Paszka und Johannes Haller. Die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter können es kaum noch erwarten, bis ihr erstes gemeinsames Kind endlich auf die Welt kommt. Auf YouTube hat das Paar nun das Geschlecht seines ungeborenen Babys verraten. Die beiden werden Eltern einer Tochter!

YouTube-Vlog: Es wird ein Mädchen!

Das Paar, das mittlerweile nach Ibiza ausgewandert ist, hat sogar extra ein ein eigenes Video gedreht, um das Geschlecht des Babys zu verraten. In seinen Vlogs “My Choice Ibiza” gibt Influencer Johannes Haller regelmäßig Einblicke in das Leben des Paares auf der spanischen Insel. Im aktuellsten Clip verraten Jessica Paszka und der 33-Jährige, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Zuerst musste Familie und Freunde raten, was es wird. Dann lüfteten die beiden mitten am Meer auf einem Boot das Geheimnis – mit pinkfarbenen Leuchtraketen! “Es ist ein Mädchen”, freut sich der Influencer in dem Clip. Und auch die 30-jährige Jessi ist überglücklich.