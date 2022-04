Jim Carrey hat genug! Der Schauspieler möchte sich nun ernsthaft von seiner Schauspielkarriere zurückziehen. Er mag sein ruhiges Leben und den Gedanken an den Ruhestand.

Nur ein ganz besonderes Drehbuch könnte ihn aus seiner Auszeit zurückholen.

Jim Carrey will in den Ruhestand

Es gibt nicht viele Hollywood-Stars, die irgendwann in den Ruhestand gehen und der Filmbranche Adé sagen. Doch Jim Carrey zieht es nun wirklich in Betracht, sich aus der Schauspielerei zurückzuziehen. „Ich mag mein ruhiges Leben und ich mag es wirklich, Farbe auf die Leinwand zu bringen und ich liebe mein spirituelles Leben und ich habe das Gefühl – und das ist etwas, was man vielleicht nie einen anderen Prominenten sagen hören wird, solange die Zeit existiert – ich habe genug„, sagte der 60-jährige Komiker am Donnerstag gegenüber Access Hollywood.

Eigentlich promotete der „Ja-Sager“-Darsteller in dem Interview seinen neuen Film „Sonic the Hedgehog 2“. Deshalb ist es umso überraschender, dass er diese Ankündigung gerade jetzt macht. In seinem Interview behauptet er zudem, dass er einfach keine Lust mehr habe, prominent zu sein. „Ich möchte am echten Leben teilhaben“, so der „Grinch“-Darsteller.

Vielleicht doch nur eine Auszeit?

Es gäbe nur eine Sache, die den 60-Jährigen aus seinem selbstgewählten Karriere-Ende zurück auf die Leinwand holen könnte. „Wenn die Engel irgendeine Art von Drehbuch mitbringen, das in Goldtinte geschrieben ist, das mir sagt, dass es für die Leute wirklich wichtig sein wird, es zu sehen, könnte ich“, verriet der „Bruce Allmächtig“-Darsteller.

Ganz überzeugt von seiner Entscheidung scheint der 60-jährige Schauspieler aber nicht zu sein. Denn kurz darauf fügte er doch noch hinzu: „Vielleicht mache ich weiter, aber jetzt mache ich eine Pause“. Ob er den Ruhestand durchzieht oder wieder Filme drehen wird, bleibt also spannend.

Glaubt ihr, Jim Carrey zieht den Ruhestand wirklich durch?

