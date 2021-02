Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc werden Eltern. Das verkündete der Schauspieler nun mit einem süßen Pic auf seinem Instagram-Kanal.

Auch Jimis Mama Natascha Ochsenknecht hat sich schon zu den Baby-News geäußert.

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc erwarten erstes Kind

Zwei Mickeymäuse, jeweils in Blau und in Rosa und ein positiver Schwangerschaftstest: Der neueste Insta-Post von Jimi Blue Ochsenknecht ist wohl eindeutig. Der Schauspieler und Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht wird Vater. “Es ist alles noch sehr früh aber wir sind mehr als glücklich. Yeliz geht es soweit so gut, nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen”, schreibt der 29-Jährige neben das Bild.

Im wievielten Monat Yeliz ist, hat das Paar noch nicht verraten. Jimis Familie freut sich jedenfalls für die zwei. “Erst kein Enkelkind und dann zwei in einem Jahr”, schreibt Mama Natascha in die Kommentare. Denn auch ihre Tochter Cheyenne ist schwanger. Ihr Kind soll bereits im April das Licht der Welt erblicken. Die werdende Mama und Tante freut sich jedenfalls über den kleinen Cousin oder die kleine Cousine ihres Kindes: “Let’s do it”, zeigt sie sich unter Jimis Post motiviert und schreibt: “Unsere Babys werden die besten Freunde.” Auch Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht freut sich: “Ah fuck. Schon wieder Onkel Willy“, schreibt er mit einem Augenzwinkern.

Seit Sommer 2020 ein Paar

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht sind seit Sommer 2020 offiziell ein Paar. Zuvor war die Ex-Bachelor-Kandidatin mit Ex-Bachelorette-Teilnehmer Johannes Haller zusammen. Dieser erwartet ebenfalls ein Kind mit seiner neuen Partnerin Jessica Paszka.