Im FA Cup treffen heute der FC Liverpool und der FC Chelsea aufeinander. Wo gibt es das Spiel live im Internet und live im TV zu sehen?

Der FC Liverpool musste am vergangenen Wochenende die erste Liga-Saisonpleite einstecken und verlor 0:3 beim FC Watford. Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich schnell, geht es doch bereits heute Dienstag gegen den FC Chelsea. Im FA Cup gibt es für die Reds zudem die Chance, den Doublegewinn aus Meisterschaft und Pokal zu fixieren. Dafür muss aber erst einmal das Achtelfinale gegen die Blues aus London gewonnen werden.

Liverpool gegen Chelsea live im TV

Doch wo und wie können Fans das Spiel live sehen? Schließlich ist es unbezahlbar, wenn man die packende Atmosphäre auch daheim genießen kann. Die schlechte Nachricht: Das Spiel ist nicht im Free-TV – also über frei empfangbare Sender – zu sehen. In den Genuss des FA Cups kommen nur Kunden des Streamingdiensts DAZN, der sich alle Rechte an diesem Bewerb gesichert hat. Das Monatsabo von DAZN kostete ab circa 12 Euro. Dann können Kunden das Spiel live im Internet auf diversen Geräte streamen. Theoretisch besteht aber auch die Möglichkeit, ein solches Gerät an einen größeren Monitor anzuschließen.

Livestream über andere Länder

In anderen Ländern, beispielsweise England, gibt es die Möglichkeit, das Spiel Liverpool versus Chelsea zu sehen. Das Problem dabei: Anhand der IP-Adresse wird eindeutig erkannt, wo du dich gerade befindest. Eine solche IP-Adresse (IP steht für Internet Protokoll) wird jedem Rechner, der mit dem Internet verbunden ist, zugeordnet. Und weil die jeweiligen Anbieter nur in ihrem Heimatland über die nötigen Übertragungsrechte besitzen, müssen sie Zugriffe aus anderen Ländern wohl oder übel abblocken. Wie kannst du das umgehen? Am besten geht das über sogenannte VPN-Dienste: Diese leiten den Datenverkehr nämlich nicht direkt ans Ziel, sondern über Umwege. Auf diese Weise kann verschleiert werden, wo du dich tatsächlich befindest. Bekannte und bewährte VPN-Dienste sind unter anderem ExpressVPN, NordVPN oder CyberGhost. Apropos: Mit denen kannst du auch versuchen, die Ländersperre von Anbietern wie Amazon Prime oder Netflix zu umgehen. Außerdem kann man über solche VPN-Dienste generell unerkannt im Web surfen.

Weitere Möglichkeiten für den Livestream

Und es gibt eine weitere, rechtlich aber noch heiklere Variante, Live-Spiele im Internet zu sehen: Auf mehr oder weniger dubiosen Websites werden nämlich Livestreams solcher Spiele gezeigt. Ein Beispiel dafür ist die russische Site „LiveTV“ – dort sind täglich viele Sportsendungen zu sehen. Aber nicht nur aus rechtlichen Gründen wollen wir von der Nutzung solcher Angebote abraten: Die Gefahr, sich über solche Sites Viren einzufangen, ist einigermaßen groß. Außerdem kann die Qualität der Livestreams schwankend sein. Und bitte nicht auf irgendwelche dubiosen Fenster klicken, die sich plötzlich öffnen!