Das erste “Love Island”-Paar hat sich getrennt. Luca hat die 24-jährige Nathalia in der letzten Folge (15. September) verlassen. Diese Trennung kam für die Fans der Show völlig überraschend.

Obwohl Nathalia in dem Gespräch noch versuchte die Beziehung zu retten, zog Luca dann trotzdem den Schlussstrich.

Luca und Nathalia sind kein Paar mehr

Dieses “Love Island”-Paar hat sich getrennt: Luca trennt sich in einem vier-Augen-Gespräch von Nathalia. Obwohl die beiden nicht gerade für ihre langen Gespräche bekannt waren, ist diese Trennung dennoch überraschend. Denn Luca fühlte sich seitdem Nathalia bei “Love Island” auftauchte zu ihr hingezogen und auch Nathalia war gleich hin und weg. Erst kürzlich kuschelten die beiden Stundenlang und galten schon als absolute Favoriten. Doch jetzt beendete Luca ganz plötzlich die Sache zwischen den beiden. “Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat, wenn wir so unterschiedliche Meinungen haben. Da kann ich dich noch so toll finden, aber wenn wir da nicht auf einer Welle sind. Ich würde sagen, wir lassen es lieber sein”, sagt der 26-Jährige zu der brasilianischen Schönheit. Obwohl Nathalia die Romanze noch retten wollte, blieb Luca bei seiner Entscheidung.

Neue Kandidaten bei “Love Island”

Vielleicht hat die plötzliche Trennung ja auch etwas mit den Neuankömmlingen in der Show zu tun. Denn Ablenkung gibt es sowohl für Luca, als auch für Nathalia genug. Gerade erst sind drei Frauen und zwei Männer eingezogen. Und zumindest von Tobias scheint Nathalia nicht ganz abgeneigt zu sein.