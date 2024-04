Das Beziehungsdrama eines frisch verheirateten Paares geht aktuell auf der Social Media-Plattform Reddit, viral. Der Grund: Ein Mann nimmt vor dem Flug ein Business-Class-Upgrade der Airline an und lässt seine Frau zu Beginn ihrer Flitterwochen alleine in der Economy Class sitzen.

Die Meinungen unter dem viralen Beitrag sind gespalten.

Turbulenter Start in die Flitterwochen

Auf der beliebten Social Media-Plattform Reddit fesselt wieder einmal ein Beziehungsdrama die Community. Eine 33-jährige Userin erzählt in ihrem Post, dass ihre Reise in die Flitterwochen, gemeinsam mit ihrem Mann, mit einem großen Drama startete. Das Paar hatte sich erst vor kurzem das Ja-Wort gegeben und sich für ihren Honeymoon in Mexiko entschieden. Eine Traumdestination, die nur drei Flugstunden von ihrem Wohnort entfernt war. Eigentlich verlief am Tag der Reise alles nach Plan. Sie checkten gemeinsam ein, gaben ihr Gepäck ab und gingen zum Gate. Dort erwartete das Couple jedoch eine Überraschung, die nur für einen Part des Paares positiv war.

Plötzlich hielt das Flughafenpersonal den Ehemann beim Einscannen seiner Bordkante auf, um ihm mitzuteilen, dass er aufgrund der Vielfliegerpunkte, die seine Frau auf ihren beruflichen Reisen gesammelt hatte, in die Business Class hochgestuft worden war. Für die Userin gab es bedauerlicherweise kein Business Upgrade. „Ich sagte sofort nein, wir sind in den Flitterwochen und möchten zusammen bleiben“, so die 33-Jährige. Scheinbar war ihr Mann nicht der gleichen Meinung. Denn er nahm das Angebot an: „Nein, das ist in Ordnung, ich fliege in der Business Class!„, beschreibt die Userin die verzwickte Situation in ihrem Reddit-Post.

Frau sitzt alleine in Economy Class

„Ich sah ihn völlig schockiert an, und er erklärte mir, dass ich ständig fliege und schon einmal in der Business Class gesessen habe, er aber noch nicht“, erzählte die Frau in ihrem Beitrag. Um die Schlange, die sich mittlerweile hinter ihnen am Gate gebildet hatte, nicht noch länger aufzuhalten, stimmte die Userin dem Angebot für ihren Mann schließlich ungewollt zu. Innerlich war sie jedoch ziemlich wütend: „Zu sagen, ich sei sauer, wäre eine Untertreibung“, merkte sie in ihrem Beitrag an. So gingen die frisch Verheirateten an Bord. Doch während der 30-jährige Ehemann seinen Platz gemütlich in der Business Class einnahm, ging seine Frau auf ihren zugewiesenen Sitzplatz in der Economy Class.

Dort durfte sie sich auf die Gesellschaft einer alten Frau und einem Baby am Schoß freuen, wo eigentlich ihr Mann sitzen sollte. „Innerhalb von vielleicht fünf bis zehn Minuten, nachdem ich dort gesessen und versucht habe, die Tränen zurückzuhalten, weil mein Mann mich während unserer Flitterwochen auf dem Flug allein gelassen hat (und sogar MEINE Punkte für sein Upgrade verwendet hat)“, teilte sie in ihrem Post mit. Kurz darauf, als wäre schon nicht alles anstrengend genug, bekam sie eine panische SMS von ihrem Mann. Er hatte nämlich Flugangst und war deshalb ganz schön nervös, noch bevor es überhaupt los ging. Dass ihrem Geliebten nicht immer ganz wohl beim Fliegen ist, wusste die Frau ganz genau – dennoch beschoss sie seine Nachricht zu ignorieren. Der Grund: sie war ordentlich verärgert!

Drama über den Wolken

Kurze Zeit nach dem Abflug gestattete der Mann seiner Frau in der Economy Class einen Besuch hab und nahm ihr dabei immerhin die Hälfte seines Business-Class-Frühstücks mit. Er fragte sie daraufhin, warum sie nicht auf seine Nachricht reagiert hat und gestand ihr, dass er sich über beruhigende Worte ihrerseits freuen würde, da er seine Flugangst alleine nicht bekämpfen könne. „Ich sagte ihm, dass er vielleicht darüber hätte nachdenken sollen, bevor er mich allein gelassen hat, bevor unsere Flitterwochen überhaupt richtig begonnen haben“, schreibt die verärgerte Userin in ihren Post.

Als die beiden schließlich in Mexiko landeten, habe die Frau versucht, die ganze Sache zu vergessen, damit sie ihre Flitterwochen endlich genießen kann. Doch für ihren Mann war die Sache scheinbar noch längst nicht gegessen! „Er hat mir ein schlechtes Gewissen eingeredet, weil ich ihn vor dem Abflug nicht per SMS getröstet habe“, schreibt sie. Nun fragt sich die Userin, ob sie „unvernünftig“ gehandelt hat oder vielleicht lieber doch ihrem Mann seine Zeit in der Business Class hätte gönnen sollen. Daher bittet sie die Reddit-Community um ihre Meinung. In den Kommentaren sind die Meinungen jedoch gespalten: Während einige der Userin den Rücken stärken, finden andere Personen ihre Reaktion „übertrieben“.