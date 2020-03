Heute bekommt es Tim Mälzer bei Kitchen Impossible wieder mal mit Max Strohe zu tun. Was hat der Berliner Koch bisher getan und kann er Mälzer fordern?

Mit diesem Gegner ist bei Kitchen Impossible nicht zu spaßen: Max Strohe zählt zu Deutschlands Spitzenköchen und versteht sein Handwerk blenden. Er wurde 1982 geboren und wuchs in Sinzig an der Ahr auf. Später begann Stroh seine Lehre in der Wendelinusstube in Sinzig-Koisdorf und schloss sie dann in Bad Neuenahr-Ahrweiler ab. Dort lernte er die klassisch-französische Küche kennen.

Max Strohe entwickelt sich weiter

Nach dieser grundsätzlichen Ausbildung hat Max Strohe seine ersten eigenen gastronomischen Erfahrungen in einem Restaurant in Rheinland-Pfalz gesammelt. Später war er auch in Hannover und auf Kreta tätig.

2009 folgte der Schritt nach Berlin, wo er in verschiedenen Restaurants sein Können unter Beweis stellte. 2015 eröffnete Max Strohe schließlich mit seiner Freundin Ilona Scholl in der deutschen Hauptstadt das Lokal “tulus lotrek“, das heute in ganz Deutschland Kultstatus hat. 2016 wird er zum Aufsteiger des Jahres gewählt, ein Jahr später erreicht Max Strohe sogar seinen ersten Michelin-Stern.

Sein Lokal wurde nach dem französischen Künstler Henri de Toulouse-Lautrec benannt, der nicht nur als großer Maler, sondern auch als Feinspitz bekannt war. Die Schreibweise soll ausdrücken, dass Strohe mit der klassischen französischen Küche nichts zu tun haben will. Er ist heute offen für alle Einflüsse und gilt als einer der spannendste Köche Deutschlands.