In ihrem Podcast hat die ehemalige First Lady Michelle Obama nun verraten, was das Geheimnis für eine lange Ehe ist. “Du kannst dich nicht zur Langzeitbeziehung tindern”, erklärt die Frau von Ex-US-Präsident Barack Obama.

Die Obamas feiern bald ihren 28-jährigen Hochzeitstag.

28 Jahre Ehe: Michelle Obama wollte ihren Mann aus dem Fenster werfen

Von 2009 bis 2017 waren sie das First Couple der USA. Seitdem ihr Mann nicht mehr das Amt des Präsidenten innehat, ist Michelle Obama aber noch berühmter und beliebter als jemals zuvor. Seit Kurzem hat die Power-Frau einen eigenen Podcast. Und darin verriet sie nun im Gespräch mit US-Talkmaster Conan O’Brien das Geheimnis ihrer bald 28-jährigen Ehe. Denn am 3. Oktober feiern die beiden ihren 28. Hochzeitstag. “Es gab Zeiten, in denen ich Barack aus dem Fenster schießen wollte. Und ich sage das, weil man wissen muss, dass die Gefühle intensiv werden können. Das heißt aber nicht, dass du alles hinschmeißen solltest, wenn es so weit ist”, erklärt Obama.

Es seit überaus wichtig, nicht gleich alles aufzugeben, wenn es in einer Beziehung schwierig wird. Schwierige Phasen könnten lange anhalten. “Sie können Jahre dauern”, so die ehemalige First Lady. Heutzutage wären viele Paare aber nicht mehr bereit, in diesen Phasen an ihrer Beziehung zu arbeiten. “Junge Paare stehen vor diesen Herausforderungen und geben auf, weil sie denken, dass die Beziehung zerbrochen ist”, erklärt sie und gibt an, dass auch ihre Beziehung zu Barack im Laufe der Zeit “immer wieder zerbrochen” sei.

“Basics” sind wichtig

Weiters erklärt Michelle, dass es wichtig sei, sich die Zeit zu nehmen, um die jeweilige Person “in einer Reihe von unterschiedlichen Situationen” kennenzulernen. Denn jemanden zu treffen, mit dem alles passt, sei keine Zauberei. Wichtig seien allerdings die “Basics”, also “ehrlich und aufrichtig zu sein, sich aufeinander einzulassen, sich zu treffen, zu sehen, wo es hinführt und es geschehen zu lassen.” Auch auf die Dating-Gewohnheiten jüngerer Generationen geht sie ein. “Du kannst dir den Weg zu Langzeitbeziehung eben nicht tindern”, so Michelle Obama.