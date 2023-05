Viele kennen es: Nach langer Suche findet man endlich DAS perfekte Parfum. Es riecht einfach göttlich und man würde sich am liebsten drin baden. Doch dann die große Ernüchterung: Ausgerechnet dieser Duft verfliegt sofort wieder. Aber kein Grund zu verzweifeln. Auf TikTok trendet jetzt ein ganz einfacher und günstiger Beauty-Trick, der dafür sorgt, dass das Parfum den ganzen Tag hält.

Und wir haben den Hack sogar selbst getestet 😉

So hält das Parfum den ganzen Tag

„Eine Frau ohne Parfum, ist eine Frau ohne Zukunft!“, lautet ein bekanntes Zitat von Coco Chanel. Ob das wirklich so stimmt, können wir an dieser Stelle nicht berurteilen, aber fest steht: ein toller Duft darf nicht unterschätzt werden!

Aber umso schlimmer sind Parfums, die wir absolut lieben, aber leider nach kurzer Zeit auf der Haut, wie verschwunden sind. Erst recht, wenn man sich nach langem hin und her endlich mal ein extra teures Parfum gegönnt hat.

Grundsätzlich gilt: Je intensiver ein Parfum ist, desto länger hält es. Deshalb ist ein Eau de Toilette meist schnell verflogen, während ein Eau de Parfum länger wahrnehmbar ist. Also schon beim Kauf könnte man darauf achten. Abgesehen davon hat TikTok jetzt einen super Hack für uns parat! Einmal aufsprühen und den ganzen Tag gut riechen. So funktioniert’s…

Der Trick

Was du brauchst: Dein Duftwässerchen und geruchsfreie Vaseline.

Was du tun musst: Nimm ganz wenig Vaseline und massiere sie auf warme Körperstellen, wie Dekolleté, Handgelenke, hinter den Ohren oder Nacken ein. Dann besprühe sie anschließend mit deinem Parfum. That’s it!

Gesagt, getan: Wir haben den Hack getestet und bereits nach dem ersten Mal Vaseline auftragen, hören wir plötzlich beim täglichen Coffee-Walk: „Wer duftet hier so gut?“. True Story! Der Hack hält also eindeutig, was er verspricht. Doch warum `überhaupt?

Fett und Parfum: eine geniale Kombi

Wie Make-Up braucht auch Parfum einen Primer, um länger auf der Haut zu haften. Und da kommt – ihr wisst es bereits – die Vaseline ins Spiel. Diese ist extrem reich an Fett, bleibt lange auf der Haut und verbindet sich mit dem Parfum. Auf trockener Haut hingegen verfliegt der Duft in der Regel schon nach einigen Minuten. Der Balsam versiegelt den Duft langanhaltend. Die perfekte Kombination! Dazu bekommt man Vaseline in jeder Drogerie und günstig ist der Hack auch noch! Solche Hacks lieben wir!