Eine gute Beziehung zu führen ist nicht immer einfach. Denn dahinter steckt auch Arbeit, wie etwa Kompromisse einzugehen und auch mal über seinen eigenen Schatten zu springen. Am wichtigsten ist dabei aber vor allem die Kommunikation.

Oft reichen schon Kleinigkeiten aus, um die Gefühle zueinander neu zu entfachen und am Leben zu halten. Wenn du zum Beispiel diese sechs Sätze regelmäßig sagst, kannst du deine Beziehung stärken und langfristig sogar verbessern.

1. Wie war dein Tag?

Es mag nach einer simplen Frage klingen, doch dahinter steckt so viel mehr. Denn damit zeigst du Interesse an deinem Partner. Zuhören und nachfragen ist das A und O einer gut funktionierenden Beziehung! Sich nach dem Tag des Partners zu erkundigen kann eure Verbindung ungemein stärken. Das haben sogar schon Forscher herausgefunden. Denn laut einer Studie an der University of Virginia reichen schon 90 Sekunden Aufmerksamkeit aus, um die Partnerschaft zu festigen.

2. Du machst mich glücklich

Wer hört nicht gerne, dass man andere Menschen glücklich macht? Na eben, niemand! Kein Grund also seine Gefühle zu verstecken. Sag deinem Partner ruhig, wie gerne du ihn hast und dass dein Leben mit ihm an seiner Seite noch schöner ist. Wir alle freuen uns über Anerkennung und Bestätigung. Mit diesem Satz drückst du die Wertschätzung gegenüber deinem Partner aus und stärkst damit gleichzeitig eure Beziehung zueinander.

3. Bei dir kann ich sein, wie ich bin

Das ist wohl eines der schönsten Komplimente, das man bekommen kann. Dieser Satz drückt aus, dass man sich in der Gegenwart des Partners richtig wohlfühlt und abschalten kann. Sich nicht verstellen zu müssen, ehrlich und authentisch zu sein, ist doch im Prinzip das, was man sich in einer guten Partnerschaft wünscht. Wenn dir dein Partner sagt, dass du ihm genau dieses Gefühl gibst, dann ist garantiert Liebe im Spiel.

4. Ich vertraue dir

Vertrauen ist das A und O in einer Partnerschaft und führt leider auch oft zu den meisten Troubles. Denn vielen fällt es schwer, bedingungslos zu vertrauen und nicht ständig alles zu hinterfragen. Umso besser ist es also, wenn man diesen Satz in einer Partnerschaft öfter hört und auch dem Partner regelmäßig sagt. Das ist eine Möglichkeit, um Sicherheit in einer Beziehung aufzubauen. Jemandem sein Vertrauen zu schenken, ist etwas ganz besonderes. Und das zu tun, kann nicht jeder. Es bedeutet also ziemlich viel, wenn dir jemand absolut vertraut. Diesen Satz solltest du nicht unterschätzen.

5. Es tut mir leid

In Streitsituationen muss man in guten Beziehung auch mal gestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Das gehört einfach dazu. Denn wenn man jemanden liebt, dann sollte man auch bereit dazu sein, einen Schritt auf den Partner zuzugehen und sich entschuldigen. Das ist keinesfalls ein Zeichen von Schwäche. Ganz im Gegenteil. Sich seiner Schuld bewusst zu sein und das auch zuzugeben und dazuzustehen, beweist Stärke und Reife. Nur so kann man eine Beziehung festigen.

6. Ich will dich, jetzt!

Auch die körperliche Zuneigung spielt in einer guten Partnerschaft natürlich eine wichtige Rolle. Dass man sich gegenseitig attraktiv findet und auch nach einer längeren Beziehung immer noch Lust aufeinander hat, zeigt, dass ihr euch gefunden habt – und das kann man ruhig auch mal direkt aussprechen. Sich gegenseitig zu sagen, dass man sich scharf findet und vom Partner so richtig angetörnt ist, bringt nicht nur die Lust zum Brodeln, sondern stärkt langfristig auch noch die Bindung zwischen euch.