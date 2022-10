Wir alle kennen es, die Zeit ist knapp aber wir wollen trotzdem fresh aussehen. Da haben Augenringe nichts zu suchen! Wir zeigen dir, wie du mit ein paar wenigen Tricks das meiste aus deiner Beauty-Pflege rausholen kannst – egal ob bei knappem Timing oder langen Wellness-Einheiten. Wir haben nur eine Haut und die hat es verdient, verwöhnt und gepflegt zu werden! Aber lies selbst!

Wenn’s schnell gehen muss

Manchmal haben wir einfach keine Zeit für ausgiebige Beauty-Treatments. Mit ein paar Kniffen sehen wir aber trotzdem entspannt und strahlend aus. Zuallererst braucht dein Gesicht viel Feuchtigkeit, was besonders in der kalten Jahreszeit ein absolutes Must ist! Für die extra Portion Frische kannst du deine Haut über Nacht mit einer Feuchtigkeitsmaske verwöhnen, wodurch du am nächsten Tag gleich viel fresher aussiehst. So brauchst du am Morgen danach nur noch die Gesichtscreme deines Vertrauens auftragen und je nach Termin und Anlass machen ein guter Concealer (oh ja, der kann Wunder bewirken) und ein kurzes Wangenzwicken den Rest. Ein Tipp am Rande: Mische deine Foundation mit etwas Serum und erhalte so einen gleichmäßigen Teint. Wenn noch ein wenig Zeit übrig ist, sorgt eine Mascara für den perfekten Augenaufschlag. Mit dem NIVEA Club bekommst du bei Abschluss der Mitgliedschaft ein tolles Willkommens-Set, das deine Beauty-Routine künftig noch schneller erledigt sein lässt!

Auf die inneren Werte kommt es an

Wir haben nur eine Haut und die sollten wir schützen und pflegen. Die Produkte von NIVEA sind nicht nur klimafreundlich hergestellt, auch verzichtet man auf umweltschädliche Inhaltsstoffe und konzentriert sich auf die Nutzung umweltfreundlicher und biologisch abbaubarer Rohstoffalternativen. So können wir sicher gehen, dass tatsächlich nur das drin ist, was drauf steht. Welcher Inhalt uns sonst noch verzückt? Jener der drei exklusiven miss Willkommens-Sets vom NIVEA Club. Mit dem Code miss2022 sparst du nicht nur fast 60 % auf das erste Jahr im Club, du erhältst außerdem ein pflegendes Willkommens-Set im Wert von 25 €!

Day Spa für deine Auszeit

Endlich ist Wochenende und wir haben Zeit, unseren Körper zu verwöhnen und unserer Haut Gutes zu tun. Neben entspannter Musik und einem angenehmen Aroma in unserem Home-SPA, lassen wir es uns mit ausgewählten Beauty-Helfern so richtig gut gehen. Wie? Mit den Produkten des NIVEA Club Willkommens-Set: Das exklusive „Forever Young Set“ besteht unter anderem aus der neuen zero-waste MagicBAR, die unsere Haut gründlich reinigt. Anschließend legen wir die herrliche Augen-Tuchmaske mit Rosenduft auf, sie befeuchtet unsere empfindliche Augenpartie und mindert Schwellungen und Augenringe. Die Clear Up Stripes entfernen dann noch die lästigen Mitesser und last but not least cremen wir unseren Körper mit der Rose Touch Body Lotion ein und versprühen das ganze weitere Wochenende lang Spa-Flair! Herrlich.

Weniger ist mehr

Dein Kosmetikschrank muss nicht gefüllt sein, mit allem was die Branche hergibt. Zu häufiges Wechseln kann deine Haut irritieren und austrocknen. Wähle gezielt deine Lieblingsprodukte und vor allem jene, die dir und deinem Körper gut tun. Dies kann die eine Bodylotion sein, weil sie zarte Babyhaut macht oder aber auch die eine Aroma-Pflegedusche, weil uns ihr Duft in eine andere Welt entführt. Wo das Motto weniger ist mehr noch gilt? – Beim NIVEA Club: Teste mit dem Code miss2022 das erste Jahr um nur 7,99 € statt 12,50 €, profitiere von vielen Vorteilen und freu dich obendrein über dein gut bestücktes Willkommens-Set. Mit dem NIVEA Club kannst du Produktneuheiten vor allen anderen testen und entdeckst so vielleicht schon bald ein neues Lieblingsprodukt für dich!

Routine als oberstes Gebot

Wir alle wissen: Je routinierter wir in einer Sache sind, umso schneller und versierter gelingt sie. Dies betrifft auch unsere Beauty-Routine. Täglich angewandt, kann die richtige Pflege Hautalterung vorbeugen und sorgt für ein lang anhaltendes Strahlen. Dadurch solltest du auch am Wochenende deine Routine nicht unterbrechen. Reinige dein Gesicht morgens und abends ausgiebig und trage Serum oder Creme noch auf die leicht angefeuchtete Haut auf. So sparst du Zeit und die Haut kann die Feuchtigkeit schneller aufnehmen. Wenn du etwas mehr Zeit hast, kannst du auch mal etwas tiefer in die Beauty-Kiste greifen – gelingen die Basic-Hacks allerdings blind, kann nichts mehr schief gehen! Mit dem NIVEA Club bekommst du regelmäßig Produktneuheiten zum Testen, die deine Routine noch schneller machen und Zeit sparen können.