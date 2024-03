Seit Veröffentlichung der Dokureihe „Quiet on Set“ fragen sich viele Menschen, wie die Situation vieler Kinderstars tatsächlich hinter den Kulissen von Nickelodeon war. Dass ausgerechnet „Drake & Josh“-Star Josh Peck nicht darüber gesprochen hat, verärgert einige.

Denn sein Co-Star Drake Bell sprach in der Doku über den Missbrauch, den er ertragen musste.

Shitstorm gegen Josh Peck

Die Geschichte von Drake Bell, die er jetzt in der Dokureihe „Quiet on Set“ enthüllt hat, schockiert zahlreiche Fans des Kinderstars. Denn der Schauspieler enthüllt: als Teenager wurde er von dem Nickelodeon-Dialogcoach Brian Peck sexuell misshandelt. Bell spricht in der Dokureihe von dem „Schlimmsten, was man jemandem als sexuellen Übergriff antun kann“ und erzählt, dass er letztlich sogar Klage einreichte. Peck musste daraufhin 16 Monate ins Gefängnis. Dass er hinter der Klage steckte, hielt Bell jedoch bis jetzt geheim; die Zeit in seinem Leben schildert er jetzt als absoluten Horror und erzählt: „Ich blicke oft auf diese Zeit zurück und frage mich, wie in aller Welt ich überlebt habe.“

Es sind Enthüllungen, die online für Entsetzen und große Anteilnahme sorgten. Denn viele betonen, wie leid es ihnen tut, dass Drake Bell so viel überstehen musste und in der Zeit, in der das Spotlight durch „Drake & Josh“ so sehr auf ihn gerichtet war, so sehr gelitten hat.

Doch eine Sache verärgert viele Fans zusätzlich: während online jede Menge Aufmunterung und Support für Drake eintrudelt, schweigt einer zu der Situation: Drakes Co-Star Josh Peck (der nicht mit Brian Peck verwandt ist). Die beiden standen als Stiefbrüder jahrelang gemeinsam vor der Kamera. Dass ausgerechnet er jetzt nicht Stellung zu der Situation bezieht, gefällt vielen nicht. Als Peck dann auch noch ein Tiktok postet, in dem er zu einem viralen Audioclip die Worte „Wenn ich seit 2023 nicht mehr mit dir geredet habe, dann nimm das als verdammtes Zeichen, dass du für mich nicht mehr existierst“ lipsynced, ist für viele klar: sie wollen eine Antwort von Josh.

„Kinder sollten geschützt werden.“

Die Kommentare unter Joshs Social Media Posts sind deshalb überfüllt mit Kritik an dem Kinderstar. Viele werfen ihm vor, mehr zu wissen, als er zugibt und können einfach nicht verstehen, warum er nicht für seinen Co-Star in der Öffentlichkeit eintritt. Zwar betonte Drake Bell in einem Tiktok-Video, dass er mit Josh Peck privat gesprochen habe und bat seine Fans, dem Schauspieler keine negativen Kommentare zu hinterlassen, dennoch war der Shitstorm groß.

Jetzt bricht der Schauspieler jedoch sein Schweigen und erzählt in einem Instagram-Post, dass er sich die Dokureihe angesehen habe und daraufhin ein paar Tage gebraucht habe, um diese „zu verarbeiten.“ Doch es scheint so, als wolle er jetzt öffentlich Stellung beziehen. In dem Post betont er: „Ich habe mich privat an Drake gewandt, aber ich möchte die Überlebenden unterstützen, die mutig genug waren, ihre Geschichten von emotionalem und körperlichem Missbrauch an Nickelodeon-Sets mit der Welt zu teilen. Kinder sollten geschützt werden. Es ist unglaublich schwierig, dies öffentlich zu durchleben, aber ich hoffe, dass es den Opfern und ihren Familien Heilung bringen kann.“ Abschließend hat der Schauspieler noch eine Forderung: er wünsche sich die notwendigen Änderungen, die die Branche seiner Meinung nach brauche.

Ob dieses Statement den Shitstorm beendet, bleibt abzuwarten. Die Kommentare unter dem Post sind jedenfalls deaktiviert.