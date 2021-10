Manche Menschen verlieren schon bei Kleinigkeiten die Fassung und machen aus allem ein Riesen-Drama. Sie gehen direkt an die Decke, obwohl es eigentlich gar keinen Grund zur Aufregung gibt. So ein Charakterzug kann auch mit dem Sternzeichen zu tun haben.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen sind beinahe verrückt nach Drama.

Widder

Der Widder braucht ständig Aufregung und Abenteuer. Mit Routine und Alltagstrott kommt dieses Sternzeichen absolut nicht klar. Stattdessen stehen bei ihm Abwechslung und Spontanität an der Tagesordnung. Und wenn gerade mal nichts Spannendes passiert, dann sorgt der Widder eben selbst dafür, dass sich etwas tut. Zum Beispiel, indem er Drama startet und Geheimnisse von Freunden ausplaudert oder gar selbst einen Streit mit jemandem anzettelt. Dass dabei Beziehungen und Freundschaften auseinander gehen können, bedenkt er leider oft nicht.

Jungfrau

Ja, manchmal kann der Schein trügen. Die Jungfrau gilt zwar als sehr empfindsames und feinfühliges Sternzeichen, aber das hält sie nicht davon ab, mehr Drama zu machen, als tatsächlich nötig ist. Fühlt sich die Jungfrau unsicher oder ungerecht behandelt, kann es mit dem sonst so friedsamen Sternzeichen gerne mal durchgehen. Auch in Partnerschaften oder Freundschaften geht sie schnell an die Decke, wenn sich unschöne Situationen einfach zu oft wiederholen. Der Grund dafür könnte in ihrem Perfektionismus liegen. Die Jungfrau will schlichtweg, dass alles so läuft, wie sie es sich vorstellt. Weicht etwas vom Plan ab, ist Drama vorprogrammiert. Nur die Ruhe, liebe Jungfrau!

Stier

Während der Widder es hauptsächlich liebt, das Drama anderer zu beobachten, ist es der Stier meist selbst, der gerne die Diva raushängen lässt und aus jeder Mücke einen Elefanten macht. Dieses Sternzeichen ist nämlich ziemlich stur und absolut nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Ganz im Gegenteil: Es muss sich immer alles nach ihm richten. Wer sich nicht an die Regeln des Stiers hält, der muss mit ordentlich Krawall rechnen. Legt man sich mit diesem Sternzeichen an, dann hat man eigentlich schon verloren. In Sachen Drama ist der Stier nämlich ein absoluter Meister.