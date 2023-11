Bei einem Konzert von Robbie Williams in Sydney kam es vor einigen Tagen zu einer Tragödie: eine 70-jährige Frau starb nach einem Sturz. Jetzt äußert sich der Sänger zu dem Vorfall.

Bei einem Konzert in Melbourne trauert er um den Fan.

Frau stirbt nach Unfall bei Robbie Williams Konzert

Mit seiner „XXV Tour 2023 – 25 Years of Hits“-Tournee machte Robbie Williams am 16. November 2023 auch einen Stopp in Sydney. Doch bei dem ausverkauften Konzert kam es nach der Show zu einer Tragödie. Die 70-jährige Robyn versuchte offenbar, über Stühle auf die Zuschauertribüne zu klettern und stürzte dabei sechs Sitzreihen in die Tiefe.

Dabei erlitt sie laut Medienberichten schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Noch vor Ort wurde sie behandelt, musste jedoch in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde die Schwere der Verletzungen klar: die Frau musste zwischenzeitlich in ein künstliches Koma versetzt werden. Vier Tage nach dem Sturz erlag sie ihren Verletzungen und verstarb im Krankenhaus.

„Sie war jemand wie ihr“

Ein absoluter Schock für Freunde und Familie der Frau, die Fans – und natürlich auch Robbie Williams. Bei seinem Konzert in Sydney äußerte er sich jetzt, wenige Tage später, zu dem Fall. „Wenn so etwas passiert, bricht es mir das Herz“, so der Sänger. „Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, und zwar während der gesamten Show heute Abend.“

Er will eben deshalb der Frau auch ganz besonderen Tribut zollen, betont er während der Show. „Ich möchte Robyn und Robyns Familie einen großen Applaus und viel Liebe von mir und meiner Band geben. Lasst uns alle singen; sie war jemand wie ihr, die zum Konzert kam, genau wie ihr heute Abend.“ Auf der Bühne widmet Robbie Williams der Frau dann seinen Song „Angel“.