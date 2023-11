Es ist Black Friday! Ein Tag, an dem man richtige Schnäppchen absahnen kann – aber auch auf extreme Schwindel reinfallen kann.

Besonders drei Sternzeichen laufen heute Gefahr, die Fake Deals nicht zu erkennen!

Stier

Die Stiere leben gerne in Extremen. Entweder sie sind extrem sparsam oder sie starten einen massiven Shopping Spree. Und das passiert nur allzu oft am Black Friday. Denn statt sich vorzubereiten und zum Beispiel eine Liste mit den Dingen zu schreiben, die sie wirklich brauchen, laufen die Stiere einfach los und shoppen alles, was ihnen gefällt. Ganz egal, ob sie es wirklich brauchen oder nicht. Liebe Stiere, eine kleine Vorwarnung: ihr braucht nicht vier Jacken und sechs Paar Schuhe. Auch vermeintliche Schnäppchen sollte man überdenken!

Fische

Die Fische vertrauen gerne, schnell und blind! Das kann nicht nur in Beziehungen schwierig werden, sondern auch beim Shoppen. Denn die Fische hinterfragen oft nicht, ob es sich denn wirklich um Schnäppchen handelt! Wenn ein Prozent-Zeichen steht, dann glauben sie das auch! An dieser Stelle ein Tipp für alle Shopper: kontrolliert bitte auch online die Preise nach oder schaut ein paar Wochen vor Black Friday nach, was die einzelnen Dinge denn kosten! Denn nur so könnt ihr sicherstellen, dass es auch wirklich ein Schnäppchen ist.

Widder

Keiner kann so gut prokrastinieren wie die Widder. Sie schieben Aufgaben wirklich gerne vor sich her – auch, beim Bezahlen von Rechnungen. Ratenzahlungen oder „Kauf jetzt, Zahl später“-Optionen sind ihr Kryptonit. Das kann besonders an Tagen wie dem Black Friday schwierig werden. Denn hier verliert man schnell den Überblick, was man denn eigentlich alles ausgegeben hat! Und nein, liebe Widder: es mit Girl Math rechtzufertigen, hilft hier auch nicht!

Zum Schluss noch ein Hinweis an alle: Black Friday kann ein toller Tag sein – aber auch ziemlich toxisch. Achtet also alle genauer auf die Preise, recherchiert online und versucht, bewusst einzukaufen und nicht willkürlich zu shoppen! Macht euch am besten eine Liste mit den Dingen, die ihr wirklich und schon lange haben wolltet und setzt euch ein Budget.