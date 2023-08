Diese Schlagzeile sorgt gerade für Diskussionen im Netz. Die niederländische Airline Corendo Dutch Airlines will in ihren Flugzeugen eine kinderfreie Zone einführen. Auf bestimmten Flügen soll der vordere Bereich in der Kabine künftig ausschließlich für Reisende über 16 Jahren reserviert sein.

Einen Sitz im Adults-Only-Bereich kann man gegen einen Aufpreis reservieren.

Airline führt Adults-Only-Bereich ein

Eine Fernreise steht bevor. Wenn es bis an das andere Ende der Welt geht, sind vor allem Nachtflüge die beste Wahl. Man schläft die ganze Nacht durch und wacht am nächsten Morgen in der Urlaubsdestination auf – das wäre zumindest der Idealfall. Aber was, wenn man überhaupt nicht schlafen kann? Was, wenn zum Beispiel ein Kind die ganze Nacht durch schreit oder laut spielt? Die meisten von uns würden sich in solch einer Situation natürlich niemals beschweren. Denn Kinder sind Kinder und nicht immer ganz berechenbar. Doch die niederländische Airline Corendon will sich jetzt genau dieser Thematik annehmen und deshalb eine kinderfreie-Zone im Flieger einführen.

Zumindest soll es künftig einen Adults-Only-Bereich für den Langstreckenflug von Amsterdam nach Curaçao geben. Von den insgesamt 432 Sitzen sollen 102 ausschließlich für Reisende über 16 Jahren reserviert sein. Der kinderfreie Bereich wird sich im vorderen Teil des Flugzeugs befinden.

So viel kostet ein Platz in der kinderfreien Zone

Wer sich einen Platz in der Adults-Only-Zone wünscht, muss dafür allerdings ein Extra-Sümmchen zahlen. Der einfache Sitz soll gegen 45 Euro Aufpreis, der XL-Sitz gegen 100 Euro Aufpreis erhältlich sein. Im Gespräch mit dem Aerotelegraph erläutert Atilay Uslu, der Gründer von Corendon, das Konzept dahinter: „Wir bemühen uns, den Bedürfnissen von Reisenden entgegenzukommen, die während ihres Fluges mehr Ruhe und Gelassenheit suchen.“

Diese Maßnahme soll jedoch nicht nur Reisende ansprechen, sondern auch Eltern sollen davon profitieren. „Sie können den Flug genießen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, wenn ihre Kinder ein wenig mehr Lärm machen.“ Die Adults-Only-Bereiche im Flugzeug sind für Corendon ein Test. Wenn das Konzept Erfolg habe, werde man es breiter ausrollen, so Uslu.

Netz ist gespalten

Das Netz zeigt sich diesbezüglich allerdings gespalten. Einige Eltern fühlen sich diskriminiert. „Für mich ergibt es einfach keinen Sinn, ausgerechnet mit Kindern im hinteren Bereich zu sitzen. Ich sitze mit meinen Kids immer vorne, da wir dann schneller aussteigen können“, schreibt beispielsweise eine Mutter unter einem Tiktok-Video zu dem Thema. Andere wiederum feiern die Option schon jetzt. „Endlich, ich habe immer schon gesagt, es sollte eine kinderfreie Zone bei längeren Flügen geben“, kommentiert eine andere Userin.

Übrigens, ganz neu ist das Konzept nicht. Bereits vor rund zehn Jahren führte Malaysia Airlines eine kinderfreie Zone im Oberdeck ihres Airbus A380 ein. Wenig später zog auch Air Asia X nach und bot in ihren Fliegern eine Ruhezone an. Beides setzte sich aber letztendlich nicht durch. Bleibt also abzuwarten, ob die Reisenden das neue Angebot der niederländische Airline Corendon tatsächlich annehmen.