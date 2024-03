North West – die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West – ist gerade einmal zehn Jahre alt und offenbar schon bereit für die große Musikkarriere. Denn bei einem Auftritt mit ihrem Vater verkündete sie, dass sie an ihrem Debütalbum arbeitet.

Der Titel des Albums ist eine Hommage an ihren Vater.

North West verkündet Debütalbum

Wenn es um den Status als Nepo Baby geht, hat wohl kaum eine so gute Karten wie North West. Denn als Tochter von Kim Kardashian und Rapper Kanye West hat sie seit dem Tag ihrer Geburt einen absoluten Promi-Status – und vermutlich Zugang zu so ziemlich jeder Karriere, die sie sich wünschen würde. Doch so wie es aussieht, möchte North in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Denn mit gerade einmal zehn Jahren kündigt das Mädchen jetzt ihr erstes eigenes Album an

Die Musiknews verkündet sie dabei stilecht vor riesigem Publikum. Und zwar bei einer Listening Party von Kanye Wests neuem Album „Vultures“ in Phoenix. Die Zehnjährige betrat dort die Bühne eigentlich, um mit ihrem Vater den gemeinsamen Song „Talking“ zu performen. Doch dann überraschte sie das Publikum mit ihrem eigenen Release. „Ich habe an einem Album gearbeitet“, verrät North dem jubelndem Publikum und enthüllt auch schon erste Details. „Es heißt Elementary School Dropout.“

Bereits jetzt Charterfolg für Zehnjährige

Der Albumtitel ist dabei eine ziemlich offensichtliche Anspielung an ihren Vater. Dieser veröffentlichte 2004 das Album „The College Dropout“ – und bekam dafür sogar einen Grammy für das „Rap Album des Jahres“. Ob seine Tochter North einen ähnlichen Erfolg erreichen wird, bleibt abzuwarten. Sicher scheint jedenfalls, dass Papa Kanye seiner Tochter bei einigen kreativen Entscheidungen bestimmt unter die Arme greifen wird. Einen genauen Release-Date für das Album gibt es übrigens noch nicht.

Aber wenn man sich Norths bisherige Musikkarriere ansieht, scheinen die Zeichen auf Erfolg zu stehen. Denn der gemeinsame Song mit ihrem Vater – „Talking“ – ist mittlerweile schon in die amerikanischen Charts vorgedrungen. North ist damit eine der jüngsten Künstlerinnen, die es jemals in die Hot 100 Charts geschafft hat. Also wer weiß: vielleicht haben wir hier schon die nächste Musiklegende vor uns!