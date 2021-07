Sommer, Sonne, Sonnenschein – finally ist sie wieder hier, die lang ersehnte heiße Jahreszeit. ☀ Also raus mit uns und ab ins Leben, oder? Damit euch garantiert nicht langweilig wird, haben wir für euch die ultimative Summer-Bucketlist in petto. Von abwechslungsreichen Ausflügen, den schönsten Urlaubszielen bis zum hottest shit in punkto Trends ist hier alles mit dabei!

1. Back to the mountains!

Oh ja, die Berge rufen nach uns und wir können es kaum erwarten, am Gipfel zu stehen, die Sommersonne auf unserer Haut zu spüren, den Wind in den Haaren zu genießen und uns endlich wieder frei zu fühlen. Unsere Lieblingsberge und schönsten Wanderwege? Die finden wir definitiv in Obertauern! Ein Kurzurlaub mit Wellness, Wandern und kulinarischen Abenden. We like! 🏔

Bild: Tourismusverband Obertauern

2. Look at her shoes!

Sobald die ersten Sonnenstrahlen das triste Grau vertreiben, sind wir in Gedanken sofort bei zarten Sommerkleidern und coolen Looks! Und da braucht frau natürlich auch die passenden Schuhe! Egal ob Pumps, Sneaker oder Sandalen, mit Plateau, Blockabsatz oder einfach nur Pantoletten. Doch Sommerschuhe sind mehr als Ballerinas oder Sandalen – die perfekte Ergänzung für deine Schuh-Bucketlist findest du bei Deichmann!

Bild: Deichmann

3. Wir wollen MEER!

Nach den letzten Monaten sind wir mehr als ready für unseren Urlaub am Meer! Also, ab in das Auto mit uns und “Eyyyy, ab in den Süden!”, besser gesagt, ab nach Opatija Riviera in Kroatien. Traumstrände, kristallklares Wasser und die Liburnia Hotels erwarten uns. Dort gibt es Entspannung und Unterhaltung pur für Groß und Klein. On-top bekommt man mit dem Promo-Code: LIBURNIA15* außerdem 15% Rabatt auf den Aufenthalt!

Bild: Liburnia Hotels & Villas

4. HALLO, Schlechtwetterprogramm!

Das Wetter zeigt sich mal nicht so von seiner besten Seite? Davon lassen wir uns aber nicht die Laune verderben, immerhin gibt es viele andere Aktivitäten, die man auch bei Schlechtwetter unternehmen kann! Denn mal ehrlich, was gibt es besseres, als bei Regen und Co auf Badespaß und Wellness zu setzen! Das H 2 O-Badeparadies bietet das volle Programm und absolute Action für jeden und das bei jedem Wetter!

Bild: H 2 O Hotel Therme Resort

5. Cheers to the good life!

To be honest: Wir lieben Drinks! Genauso lieben wir es aber auch Drinks an unsere Bestie zu spendieren oder – noch besser 😉 – einen eiskalten Gin Tonic spendiert zu bekommen. Und genau da kommt die brandneue digitale Plattform cheers ins Spiel. Und so geht’s:

1. Eines aus fünf Getränken auf cheers.at aussuchen

2. Das Getränk mit deiner bevorzugten Zahlungsart bezahlen.

3. Das Getränk als personalisierte Nachricht einfach per WhatsApp, E-Mail, etc. an deine Freunde schicken!

4. Der oder die Beschenkte erhält anschließend einen Voucher, den er oder sie in allen teilnehmenden Gaststätten easy peasy einlösen kann. Na dann: Cheers!