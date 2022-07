Eine Krankenschwester, die in ihren TikTok-Videos regelmäßig über Beautyeingriffe spricht, kämpft derzeit mit einem riesigen Shitstorm. Der Grund: In einem ihrer Clips zeigte sie anhand eines Fotos von Natalia Dyer, wie sie die Schauspielerin mit Injektionen behandeln würde. Das stößt den Fans der „Stranger Things“-Darstellerin nun sauer auf.

Nachdem die Krankenschwester ihr Video daraufhin löscht, geht die Diskussion jetzt auf Twitter weiter.

„Injektorin“ verändert auf TikTok Gesicht von Natalia Dyer

Miranda Wilson ist eine Krankenschwester, die unter anderem nicht-invasive Schönheitseingriffe wie Botox-Injektionen durchführt. Auf ihrem TikTok-Kanal spricht sie regelmäßig über die Vor- und Nachteile von Beautyeingriffen. Und in einem ihrer jüngsten TikTok-Videos erklärte Krankenschwester Miranda Wilson Schritt für Schritt, wie sie das Gesicht der „Stranger Things“-Darstellerin mit Injektionen behandeln würde. Dafür blendete sie ein „Red Carpet“ Foto von Natalia ein und veränderte ihr Aussehen mit Photoshop. Doch diese Idee ging gehörig nach hinten los.

i could never be a celebrity because if someone made a video like this about me i would get violent pic.twitter.com/4mgNbZcwHb — 𝖓𝖎𝖑𝖔 (evil hag) (@probablypersian) July 24, 2022

Denn nun ist Miranda mit einem riesigen Shitstorm auf den sozialen Medien konfrontiert. Natalias Fans sind nämlich überhaupt nicht begeistert. Sie finden, am Gesicht der Schauspielerin müsse rein gar nichts verändert werden. Sie sei perfekt, genauso wie sie ist. Die Kommentare auf TikTok überschlugen sich, weshalb die TikTokerin das Video von der Plattform löschte. Allerdings zu spät: Kritiker:innen hatten das Video bereits abgespeichert und verlagerten die Diskussion auf Twitter.

„Wenn ich Natalias Injektor wäre, würde ich Folgendes tun“

„Wenn ich Natalias Injektor wäre, würde ich Folgendes tun“, beginnt sie in ihrem Video. Danach können wir Schritt für Schritt beobachten, wie sie das Gesicht der Schauspielerin langsam modelliert. Sie erklärt, dass sie Kinn-Filler benutzen würde, eine kleine Lippeninjektion und Botox zum Augenbrauen-Lifting. Am Ende würde sie noch einen sogenannten Sculptra-Filler einsetzen, um das Gesamtbild abzurunden – und das wäre das Ergebnis:

Bild: @probablypersian / Twitter

Shitstorm verlagert sich auf Twitter

Das Ergebnis ist ein völlig verändertes Gesicht. Der Kiefer ist schlanker. Ihr Kinn ist viel spitzer und ihre Augen sind angehoben. Fans sind entsetzt. Ein Fan schreibt beispielsweise: „Ich könnte nie eine Berühmtheit sein, denn wenn jemand ein Video wie dieses über mich machen würde, würde ich gewalttätig werden.“

Noch eine weitere Person postet: „Ich habe es satt, dass von jedem erwartet wird, genau gleich auszusehen, und dass man beleidigt wird, wenn man nicht in die Form passt“.

the way people demonize other people’s unique features like natalia dyer’s jaw like can we acknowledge that her uniqueness is a huge factor in her beauty? im tired of everyone being expected to look the exact same and being insulted for not fitting the mold — ⛅️ (@miyeonent) July 25, 2022

„OMG Natalias Gesicht ist PERFEKTION, so wie es ist. All die Dinge, die sie „reparieren“ bzw. ruinieren wollte, sind es, die ihrem Gesicht Charakter verleihen. BITTE NATALIA, HÖR NICHT AUF SIE, DU BIST SO SO SO HÜBSCH“, schreibt noch ein Fan auf Twitter. Das sind nur drei Beispiele von vielen. Inzwischen zählt der Tweet schon mehr als 440.000 Likes, 31.000 Retweets und fast 27.000 Kommentare.

OMG Natalia’s face is PERFECTION as it is. All of the things she wanted to “fix” a.k.a ruin are what gives her face character. PLEASE NATALIA DON’T LISTEN TO THEM YOU’RE SO SO SO PRETTY — 🙃🪣 si (@kepalaember) July 25, 2022

Entschuldigung in aktuellem Video

In ihrem aktuellsten Video entschuldigte sich Miranda für den Content. Darin sagt sie, dass sie niemals andeuten wollte, dass Natalia Dyer diese Eingriffe braucht. „Natürlich ist Natalia absolut atemberaubend, so wie sie ist“, betont sie. In ihrer Videobeschreibung schreibt sie noch dazu: „Es tut mir leid, wenn die Leute das als gemein oder unhöflich aufgefasst haben, das war überhaupt nicht meine Absicht.“

Natalia selbst hat sich bisher noch nicht zu dem Video und dem Shitstorm geäußert.