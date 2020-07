Schauspieler Chris Evans und Lily James sind angeblich ein Paar. Denn die beiden wurden gesehen, als sie gemeinsam ein Londoner Nachtlokal verlassen haben.

Angeblich sind sie auch in das gleiche Hotel gegangen.

Chris Evans & Lily James: Gemeinsamer Abend in London

Die junge “Mama Mia”-Darstellerin Lily James soll angeblich den “Captain America” Star Chris Evans daten. Die britische Daily Mail hat kürzlich Paparazzi-Fotos gepostet, auf denen die zwei Schauspieler gemeinsam einen Privatclub in London verlassen. Sie sollen den ganzen Abend miteinander in dem Lokal verbracht haben.

Gemeinsame Taxifahrt

Nach dem Club-Besuch stiegen sie gemeinsam in ein Taxi und sollen Gerüchten zufolge sogar in das gleiche Hotel gefahren sein. Evans soll derzeit angeblich in dem Hotel wohnen. Denn er ist gerade wegen Dreharbeiten für einen neuen Film in London. Diese wurden wegen der Corona-Krise allerdings unterbrochen. Dort angekommen sollen die Stars aber nacheinander ausgestiegen sein. Evans soll den Vordereingang benutzt haben und James einige Zeit später den hinteren Eingang.

Beide sind derzeit Single

Der Beziehung zwischen den beiden würde jedenfalls nichts im Weg stehen, denn sowohl Evans als auch James sind Single. Lily James war bis Ende 2019 mit dem “The Crown”-Schauspieler Matt Smith zusammen. Vor Kurzem gab es sogar wieder Gerüchte um ein Liebes-Comeback. Chris Evans hingegen hatte eine On-off-Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Jenny Slate. Seit Anfang 2018 gehen sie aber endgültig getrennte Wege.