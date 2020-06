Heiße Sommernächte, Grillabende und eine wunderbare Zeit am See. So stellen wir uns den Sommer vor. Und hej – er ist da!! Also lasst uns die Zeit genießen, bevor die kalte Jahreszeit wieder eintrudelt. Wie wir gemerkt haben, dass endlich Sommer ist? Hier bitte:

1. Dachgeschoss – oh ja!

Bitte eine kurze Minute für alle, die im Sommer im Dachgeschoss wohnen. Wir alle leiden mit euch! Hitze, Hitze – achja, haben wir schon Hitze gesagt? Da hilft nur mehr eine Klimaanlage, kalte Drinks oder die Rollos den ganzen Tag geschlossen halten. Oder eben nackt schlafen, soll ja immerhin auch super gesund sein 😉 Habt ihr noch weitere Tipps?

via GIPHY

2. Let’s ride

Wir alle lieben es, einige Tage in Italien zu verbringen. Aber jetzt holen wir uns Little Italy einfach in unsere Stadt. Denn mit der neuen Vespa Wotherspoon fühlen wir uns, als ob wir zwischen den Gassen Italiens unterwegs sind. Vor allem, wenn wir auf dem Weg zum See, zum Italiener oder zu einem richtig leckeren Gelato sind. Am besten gleich zu Faber, dort bekommt ihr die neue Vespa Wotherspoon und holt euch Litte Italy auch in eure Stadt! 😃

Bild: Faber

3. Uuuund … Sprung!

Rein ins kühle Nass! Wenn die Temperaturen die 30 Grad Marke knacken, hilft nur mehr Abkühlung. Rein in den nächstgelegenen See! Was bei uns immer mit dabei ist: Drinks, die besten Freunde und richtig gute Musik. Ist so ein Sommer nicht was richtig, richtig Feines? Also wir lieben ihn! Und ihr? 😍

via GIPHY

4. Sonnenstrahlen – her damit!

Sobald die ersten Sonnenstrahlen den Boden küssen, sind wir draußen und schnappen sie auf. Denn wir lieben eine schöne Sommerbräune. 😍 Aber bitte nicht vergessen: Sonnenschutz ist das A&O! Auch, wenn ihr euch im Schatten aufhält, solltet ihr eure Haut gut schützen! Und wer unter Kopfschmerzen leidet, sollte sowieso eher im Schatten bleiben, oder zumindest eine Kopfbedeckung tragen – hilft auch schon! 😃

via GIPHY

5. Es duftet!

Und zwar nach dem herrlichen Geruch, wenn die Grillsaison wieder eröffnet ist! Kleiner Rezepttipp: Champignons mit kleinen Tomaten ausfüllen, Basilikumblätter darüber, in eine Grillschale und mit Käse bestreuen. Rauf auf den Griller und den mega leckeren Duft genießen, bevor ihr die gefüllten Champignons dann verspeist. 😋 Mahlzeit!

via GIPHY