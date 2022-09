Dieses Foto geht gerade um die Welt. Und alle fragen sich, wie die royalen Brüder Prinz William und Prinz Harry und ihre Ehefrauen wieder zueinander gefunden haben. Denn bald steht die Veröffentlichung von Harrys Memoiren an und einige vermuteten, dass das zu einem noch tieferen Graben zwischen den Brüdern führen könnte.

Könnte der Tod der Queen sie wieder zueinander gebracht haben? Angeblich soll William einen Schritt auf seinen Bruder zugegangen sein.

Nach dem Tod der Queen nähern sich offenbar auch wieder die beiden royalen Brüder einander an. Am Samstagnachmittag zeigten sie sich nämlich gemeinsam mit ihren Ehefrauen Kate und Meghan vor dem Schloss Windsor. Dort legen Menschen derzeit Blumen zu Ehren der Queen ab. Doch das seltene Bild der Brüder und ihrer Frauen dort wirft so einige Fragen auf. Denn wie kam es dazu, dass royalen Brüder trotz ihres Konfliktes diesen gemeinsamen öffentlichen Auftritt hinlegten?

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W