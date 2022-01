Wie ihr bestimmt wisst, gibt es mehrere unterschiedliche Foundation-Pinsel. Und mit jedem von ihnen lässt sich ein bestimmter Look erzielen. Welcher Pinsel zu euren gewünschten Ergebnissen und den verschiedenen Foundation-Texturen passt, erfahrt ihr hier:

Gerade bei der Grundierung dürft ihr euch getrost ein bisschen mehr Zeit beim Auftragen lassen. Denn damit steht und fällt jedes Make-up.

Die verschiedenen Foundation-Pinsel und ihre Funktion

Wenn der richtige Hautton einer Foundation schon im Badezimmer steht, dann fehlt nur mehr der passende Pinsel. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber für jede Foundation-Textur und jedes gewünschte Endergebnis gibt es den richtigen Brush.

1. Flacher Foundation-Pinsel für flüssige Foundation

Der Flat-Brush ist der Klassiker unter den Foundation-Pinseln. Er ist in der Regel flach und dicht. Flüssige Foundation kann mit diesem Pinsel besonders easy aufgetragen werden. Doch vermeidet es, mit dem Pinsel über die Haut zu wischen, so wird die Foundation nämlich ungleichmäßig und es entstehen Streifen – das flüssige Make-up besser in schnellen, tupfenden und leicht kreisenden Bewegungen auf der Haut verteilen. Mit dieser Technik kreiert ihr nämlich gleichzeitig eine hohe Deckkraft.

Dior Fluid Foundation Brush Nr°11 für 35,95 Euro

2. Kabuki Brush für pudrige Foundation

Der Kabuki Pinsel sieht so aus als wäre er oben einfach gerade abgeschnitten worden. Deshalb eignet sich der Pinselkopf ideal für pudrige Foundations, weil er davon besonders viel aufnehmen kann. Durch den geraden Kopf lässt sich das pudrige Make-up auch ganz einfach großflächig auftragen und in die Haut einarbeiten. Für leichte Deckkraft solltet ihr die pudrige Foundation leicht über die Haut pinseln, für hohe Deckkraft hingegen direkt senkrecht in die Haut eintupfen.

Buffer Foundation Brush von Douglas für 12,95 Euro

3. Stippling Brush für pudrige & flüssige Foundation

Der Stippling Pinsel ist ein All-Rounder unter den Pinseln. Mit seinen Duo Fibres, welche unterschiedlich lang sind, ist er für pudrige und flüssige Foundation-Texturen gleichzeitig geeignet. Der Stippling Brush kreiert Looks mit leichter Deckkraft, weshalb er für den Alltag perfekt ist. Dafür die Foundation mithilfe des Pinsels leicht von oben nach unten wischen.

ZOEVA 125 Stippling Pinsel

für 19,50 Euro

4. Buffer Brush für flüssige Foundation

Mit seinem leicht abgerundeten und dichten Pinselkopf eignet sich der Buffer Brush perfekt für ein Airbrush-Finish mit cremigen Foundation-Texturen. Für leichtere Deckkraft im Alltag solltet ihr das tönende Produkt von oben nach unten und von unten nach oben wischen. Für ein Abend-Make-up mit hoher Deckkraft hingegen direkt in die Haut tupfen und so einarbeiten.

M439 Buffer Brush von Morphe für 19,50 Euro

5. Big and fluffy Brush für flüssige und pudrige Foundation

Für großes und flächiges Auftragen mit flüssiger und pudriger Foundation könnt ihr auch einen flauschigen und großen Foundation-Pinsel zur Hand nehmen. Mithilfe von tupfenden Bewegungen in die Haut einarbeiten, so könnt ihr eurer Haut ein porenloses und weichgezeichnetes Finish mit leichter Deckkraft verleihen.