Ob man wirklich kompatibel genug ist, um eine lebenslange Beziehung zu führen, weiß man meistens erst im Nachhinein. Doch die folgenden drei Sternzeichen-Paare sind einfach füreinander bestimmt, das steht außer Zweifel.

Welche Paarungen am besten zueinander passen, verraten wir euch hier.

Widder und Wassermann

Es gibt wohl nur einen, der die impulsive Ader des Widders bändigen kann. Selbst dann, wenn sich noch etwas Ungeduld dazu mischt. Denn der Wassermann gilt als äußerst tolerant und freundlich. Daher gelingt es ihm auch, den Widder mit seiner charmanten Art auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Im Gegenzug profitiert der Wassermann von der Disziplin des Sternzeichens. Denn wenn es sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann wird das auch durchgesetzt. Eine klassische Win-win-Situation.

Krebs und Zwilling

Während der Krebs mitunter als sehr willensstark gilt, hat der Zwilling oft mit Unentschlossenheit zu kämpfen. In diesem Bereich gleichen sich die beiden also bestens aus. Dazu kommt, dass die stark ausgeprägte Fürsorge des Krebses genau das ist, was der ruhelose Zwilling oft braucht. Denn dadurch findet das Tierkreiszeichen einen Ruhepol und eine Person, die ihm Kraft gibt. Gemeinsam sind die beiden wirklich ein unschlagbares Team, von dem sich andere Sternzeichen-Paare noch etwas abschauen können.

Waage und Jungfrau

Der Jungfrau sagt man nach, einen besonders realistischen Blick auf die Welt und das Leben zu haben. Ganz im Gegensatz zur Waage, die gerne mal in die Ferne schweift und ihre kreative Ader sprechen lässt. Aber da sich Gegensätze ja bekanntlich anziehen, lernt in dieser Sternzeichen-Paarung der eine vom anderen. Die perfektionistische Jungfrau kann sich eine Scheibe von der aufgeschlossenen Waage abschneiden und das teils chaotische Sternzeichen kann sich stattdessen etwas Verantwortungsbewusstsein von der Jungfrau aneignen. So hält diese Kombi wirklich für immer.