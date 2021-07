“Baby Spice” hat geheiratet! Emma Bunton und ihr Lebensgefährte Jade Jones haben sich nach über 20 Jahren Beziehung das Ja-Wort gegeben. Natürlich lassen Glückwünsche von ihren “Spice Girls“-Kolleginnen nicht lange auf sich warten.

Details von der Hochzeit verrät die Sängerin bisher allerdings noch nicht.

Emma Bunton und Jade Jones haben geheiratet

Emma Bunton und Jade Jones haben sich das Ja-Wort gegeben. Still und heimlich hat das “Spice Girl” ihren langjährigen Lebensgefährten geheiratet. Jetzt teilt die 45-Jährige einen intimen Einblick in die Zeremonie mit ihren Fans auf Instagram.

Mit einem schönen Bild, auf dem die Sängerin ein weißes Hochzeitskleid und einen Blumenkranz in den Haaren trägt, zeigt Emma Bunton (jetzt Emma Jones) ihren Fans auf Instagram, dass sie geheiratet hat. “Mr und Mrs Jones”, schreibt die 45-Jährige zu dem Posting und überrascht mit ihrer heimlichen Hochzeit. Auch ihr Ehemann Jade Jones kann sich als Bräutigam sehen lassen. Mit einem stylischen Gucci-Blazer und cremefarbener Hose lächelt er seine Ehefrau an. Obwohl die beiden bereits seit über 20 Jahren ein Paar sind drei gemeinsame Kinder haben, war bisher nie die Rede von einer Hochzeit. Kein Wunder, dass zahlreiche Fans in den Kommentaren überrascht auf die Hochzeitsnews reagieren.

“Spice Girls” gratulieren

Natürlich lassen die Glückwünsche unter dem Posting von Emma Jones alias “Baby Spice” nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Stars und Fans wünschen dem frisch vermählten Paar alles Gute für die Zukunft. Auch ehemalige “Spice Girls”-Kolleginnen freuen sich in den Kommentaren. So schreibt etwa Mel B alias “Scary Spice” unter das Posting: “Yipppeee” und fügte Herzaugen-Emojis an. Auch Victoria Beckham alias “Posh Spice” gratuliert dem Paar und Mel C alias “Sporty Spice” schreibt “Glückwunsch, liebe euch so sehr” in die Kommentare. Geri Halliwell alias “Ginger Spice” gratulierte dem Paar in ihrer Insta-Story. “Freue mich so für dich und deine tolle Familie”, schreibt die “Spice Girl”-Kollegin.