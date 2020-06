Gerade erst sorgte Model Stefanie Giesinger noch mit ihren plötzlich blonden Haaren für Begeisterung. Doch jetzt hat die 23-Jährige schon wieder eine neue Haarfarbe.

Jetzt sind ihre Haare wieder dunkel.

Stefanie Giesinger: Das ist ihr neuer Look

So schnell kann’s gehen und schon hat Stefanie Giesinger wieder einen neuen Look. Sie gehöre eben zu den Menschen, die nicht mal für fünf Minuten ihre Haarfarbe behalten kann, erklärt sie in ihrer Insta-Story. Das Blond habe ihr zwar eine Zeit lang gefallen, aber dann hat sie doch gemerkt “Irgendwie passt das einfach nicht zu meiner Persönlichkeit”. Der Look war ihr nicht natürlich genug, weshalb sie nun wieder braunhaarig ist.

“Back to brown?”

Gerade erst vor zwei Wochen stellte sie ihren Follower die Frage, ob sie sich ihre Haare nun doch wieder braun färben sollen. “Hello my name is Steffi and I am bored of my hair after 5 minutes 😄💗”, kommentierte etwa Influencer Riccardo Simonetti das Posting seiner guten Freundin scherzhaft.

In ihrer aktuellsten Insta-Story macht sich das Model nun sogar über sich selbst lustig. “Wer weiß, vielleicht bin ich nächste Woche rothaarig!”, witzelte sie. Und sind wir uns mal ganz ehrlich, egal ob blond oder braun – Steffi Giesinger sieht wohl mit so ziemlich jeder Frisur top aus!