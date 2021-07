Während die einen hoffnungslose Romantiker sind und an große Gefühle und die wahre Liebe glauben, sind die anderen da eher skeptisch.

Wahre Liebe? Die gibt es nicht – zumindest, wenn es nach diesen Tierkreiszeichen geht.

Widder

Widder denken meist sehr pragmatisch und zählen zu den Realisten unter den Sternzeichen. Dass man einen Menschen für immer lieben kann, daran glaubt der Widder einfach nicht, denn er weiß, wie schnell es passieren kann, dass man verletzt wird. Deshalb lässt er richtige Gefühle so gut wie nie zu. Der Widder ist durchaus fähig, zu lieben, meist denkt er aber viel zu viel nach und kann sich einfach nicht fallen lassen.

Skorpion

Der Skorpion ist dafür bekannt sehr misstrauisch zu sein und Dinge bis ins kleinste Detail zu zerdenken. Und das ist auch der Grund dafür, warum er nicht an die wahre Liebe glaubt. Er vertraut so gut wie niemandem und steht allem und jedem skeptisch gegenüber. So verbaut er sich leider oft selbst sein Glück und verpasst die Chance, endlich mal richtig zu lieben.

Zwilling

Die ganz große Liebe? Gibt es nicht! Dieser Meinung ist zumindest der Zwilling. Denn auch dieses Sternzeichen gilt als großer Skeptiker der Liebe. Um nicht doch zufällig auf den Seelenverwandten zu treffen, lässt sich der Zwilling lediglich auf lockere Liebesgeschichten ein – sprunghaft ist der zweite Vorname dieses Sternzeichens. Aber auch seinem Ruf als Herzensbrecher will er damit gerecht werden. Er liebt seine Freiheiten und die will er auf keinen Fall verlieren.