Viel zu viele tausend Euro geben Frauen in ihrem Leben für Tampons, Binden und Co. aus. Tausende Euro an Produkten, die bis vergangenes Jahr auch noch als Luxusgüter besteuert waren. Wie Kaviar. Oder Yachten. Klar, right? Und dann gab es eine Petition, die die sogenannte "Tampon Tax" boykottieren sollte. 300.000 Seelen unterschrieben deutschlandweit. Im Oktober wurde bekanntgegeben, dass ab 1. Jänner 2020 die Tamponsteuer in DE gesenkt werden würde. Von 19 auf 7 Prozent. "Mega!" hörte ich mich sagen. Ich war nämlich wirklich begeistert, es schien, dass in Sachen Gerechtigkeit eine Schlacht gewonnen war. Well, nun kam aber ans Licht, dass einige (große) Hersteller die Steuersenkung zum Anlass nahmen, die Preise auf Binden und Tampons nach oben schnellen zu lassen. Ohne offensichtliche Gründe. Einfach nur so. Und obwohl Frauen von der Steuersenkung profitieren sollten, tun es nun wieder einige irre Konzerne. Konzerne, in denen vielleicht sogar Frauen sitzen und es ganz okay finden, sich auf diese Art und Weise zu bereichern. Und ich frage mich: IST DAS EUER ERNST? . . . . . . #tampontax #tamponsteuerneindanke #tamponsteuer #menstruationtalk #letsbehonest #menstruation #regelschmerzen #realtalk #ehrlicheeltern #ehrlichemutterschaft #honestmum #mondаууmооd