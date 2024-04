Wie schon bei ihren früheren Alben veröffentlichte Taylor Swift auch bei „The Tortured Poets Department“ vorab jede Menge Easter Eggs und verursachte so zahlreiche Fan-Theorien. Dass eine ganz besondere davon jetzt wahr geworden ist, feiern die Fans online.

Denn es ist endlich Zeit für ein Doppelalbum!

Taylor Swift veröffentlicht neue Musik

Fantheorien sind so eine Sache: Als Super-Fans verlieren wir uns gerne in ihnen, denn ist man erst einmal im Rabbit Hole der Easter Eggs kommt man da so schnell nicht mehr hinaus. Schließlich kann jedes noch so kleine Detail, jede noch so winzige Bemerkung, Geste oder jeder Post etwas besonderes bedeuten. Die Königsdisziplin der Easter Eggs haben definitiv die Swifties erreicht. Denn ihr Idol Taylor Swift verstreut kleine Anspielungen wirklich überall – und das schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Wer sich also als Langzeit-Swifite qualifizieren will, muss schon das ein oder andere Rätsel lösen können.

So auch bei ihrem neuen Album „The Tortured Poets Department“. Denn rund um den Release suchten Fans wirklich überall nach Anspielungen – und wurden auch mit einigen möglichen Hinweisen belohnt. Ein Video zum Timetable verbarg etwa Anspielungen auf vergangene Alben und das sogenannte „Lover“-Haus. Postings wurden nach verborgenen Messages untersucht und ein Pop-Up zum Album wurde von Fans behandelt wie ein Escape Room.

Doppelalbum-Theorie wird Wahrheit

Vor allem eine Sache tauchte aber immer wieder auf: die Zahl zwei. Denn schon bei der Ankündigung des Albums bei den diesjährigen Grammys zeigte Taylor verdächtig auffällig eine zwei in die Kamera. In Posts gab es dann einmal zwei Rufzeichen und auch bei dem Pop-Up entdeckten Fans eine Hand die zwei Finger entgegenstreckte. Steckt hinter „The Tortured Poets Department“ also vielleicht mehr als nur ein Album? Eine Hoffnung, die Fans bei so ziemlich jeder Veröffentlichung von Swift bisher hatten. Schließlich warten die Swifties noch vergeblich auf die Re-Releases von „Reputation“ und „Taylor Swift“.

Als der Release-Tag näher rückte hofften viele also auf zwei Alben – ganz besonders auf „Reputation (Taylor’s Version)“. Schließlich markierte dieses den Beginn ihrer Beziehung zu Joe Alwyn; „The Tortured Poets Department“ verdeutlicht angeblich das Ende. Auch in dem Ankündigungspost zum Album betonte Taylor, dass mit diesem ein Kapitel ihres Lebens beendet wird (oder sollten wir vielleicht Era sagen?). „Dieser Abschnitt im Leben des Autors ist nun vorbei, das Kapitel ist abgeschlossen und zugenagelt. Es gibt nichts mehr zu rächen, keine Rechnungen mehr zu begleichen, wenn die Wunden verheilt sind“, so die Sängerin in dem Post.

Aus „The Tortured Poets Department“ werden 31 neue Songs

Doch pünktlich zum Release inklusive neuem Musikvideo gab es dann eine kleine Enttäuschung für Fans. Denn „The Tortured Poets Department“ war da; von „Reputation (Taylor’s Version)“ fehlte jedoch weiterhin jede Spur. Aber es wäre nicht Taylor Swift wenn an den Easter Eggs nicht irgendetwas dran wäre. Um zwei Uhr morgens kommt dann auch die große Überraschung: Es gibt tatsächlich zwei Alben – und zwar zwei komplett neue! „Es ist eine Überraschung um 2 Uhr morgens: The Tortured Poets Department ist ein geheimes DOPPELALBUM“, enthüllt Taylor auf Instagram. „Ich habe in den letzten 2 Jahren so viel tortured poetry geschrieben, dass ich sie mit euch teilen wollte. Hier ist also der zweite Teil von TTPD: The Anthology. 15 zusätzliche Songs. Und jetzt ist die Geschichte nicht mehr meine… sie gehört ganz euch.“

taylor swift dropping 15 more songs after putting out the most gut wrenching album #TSTTPD pic.twitter.com/hLaC1LCsMc — SITA (@raspberhrriies) April 19, 2024

Taylor schließt dieses Kapitel also gleich doppelt ab – und schenkt ihren Fans zwei Alben voller Herzschmerz, Kummer, Überwindung einer großen Liebe und dem Beginn einer neuen! Insgesamt gibt es also jetzt 31 neue Taylor Swift Songs. Swifties haben damit jetzt ordentlich zu tun. Denn auch, wenn sich ein Easter Egg bewahrheitet hat, ist die Suche nach neuen noch lange nicht vorbei. Sekunden nach dem Release werden online schon alle Songs ganz genau überprüft und nach möglichen Anspielungen auf Taylors Leben gesucht. Singt sie in „So High School“ über ihre Beziehung mit Travis Kelce? Will sie uns mit den Großbuchstaben in „thanK you aIMee“ etwa klarmachen, dass es ein Disstrack gegen Kim Kardashian ist? Und warum soll Charlie Puth eigentlich ein größerer Star werden? Fragen über Fragen, denen sich die Swifties in den kommenden Stunden und Tagen wohl stellen werden.

31 SONGS IN THE MIDDLE OF A RECORD BREAKING TOUR IN THE MIDDLE OF RE-RECORDS TAYLOR SWIFT IS NOT LIKE THE REST OF US SHE IS WIRED SOOOOOO DIFFERENTLY — kimani🥂 (@onthattightrope) April 19, 2024

Ein Thema beschäftigt aber wohl die meisten Swifties: wie sollen wir denn all diese Songs bis zum Beginn der Europashows der „Eras“-Tour lernen? Werden sie denn überhaupt bei den Konzerten gesungen? Hat Taylor deshalb genau jetzt eine Pause von der Tour genommen, um die neuen Songs zu proben? Bekommen die Shows eine komplett neue Tracklist? Vielleicht sogar neue Kulissen und Outfits? Die Suche nach Antworten geht weiter! Aber ein bisschen Zeit bleibt ja noch: der Europa-Teil ihrer Tour startet ja erst am 9. Mai in Paris; bleiben also noch knapp drei Wochen, um 31 Song zu lernen!