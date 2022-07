Die Sorge um Travis Barker war groß: Anfang der Woche wurde der Drummer mit heftigen Bauchschmerzen in eine Klinik eingeliefert. Nun meldet sich Travis erstmals aus dem Krankenhaus und gibt seinen Fans ein Gesundheitsupdate. Dem Blink 182-Schlagzeuger gehe es bereits viel besser.

Seine Angehörigen können nun zum Glück aufatmen.

Travis Barker gibt Gesundheitsupdate aus dem Krankenhaus

Travis Barker versetzte seiner Familie und seinen Fans Anfang der Woche einen großen Schrecken. Am Dienstag wurde er mit starken Bauchschmerzen ins Spital eingeliefert. Bilder von Travis auf einer Trage machten daraufhin in den Medien die Runde. Am Tag darauf folgt dann die Diagnose: Pankreatitis, also eine schwere Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Jetzt meldet sich Travis erstmals mit eigenen Worten auf Social Media zurück.

Auf Instagram gibt der Drummer ein Update und erklärt, was genau passiert sei. „Ich hatte am Montag eine Magenspiegelung, ich fühlte mich gut. Nach dem Abendessen gingen allerdings die qualvollen Bauchschmerzen los.“, beginnt Travis seine Story. Er erklärt, dass bei der Magenspiegelung auch ein Polyp entfernt wurde. „Leider wurde dabei ein wichtiger Drainageschlauch der Bauchspeicheldrüse beschädigt, was zu einer schweren, lebensbedrohlichen Pankreatitis führte“, erklärt Travis die Ursache für seinen Spitalaufenthalt.

Bild: @travisbarker / Instagram

Auch Kourtney meldet sich auf Instagram zurück

Dank intensiver Behandlung befinde Travis sich nun auf dem Weg der Besserung. Dabei stets an seiner Seite: Seine Ehefrau Kourtney Kardashian. Auch sie veröffentlichte jetzt ein erstes Update und lässt ihre Community wissen, dass es ihrem Liebsten besser geht. Doch es waren keine leichten Stunden und Tage für sie.

Bild: @kourtneykardash / Instagram

„Es war so eine erschreckende und emotionale Woche. Unsere Gesundheit ist das Wichtigste und oft glauben wir nicht, wie schnell sie sich ändern kann“, schreibt Kourtney in ihrer Story. „Eine Routine-Magenspiegelung endete für Travis in einer lebensbedrohlichen Pankreatitis.“, führt die 43-Jährige weiter aus. Zum Schluss bedankt sie sich noch bei dem Krankenhauspersonal. Wann Travis aus der Klinik entlassen wird, verraten die zwei allerdings nicht.