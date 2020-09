Kühe erschrecken, gefährliche Mengen eines Medikaments zu sich nehmen und nun seine eigenen Zähne abfeilen: Die Trend-App TikTok wir immer mehr zur Gefahr für junge User. Grund sind sie unzähligen Challenges, die darauf verbreitet werden.

Vor der jüngsten warnen nun Zahnärzte. User versuchen sich selbst ihre Zähne mit einer handelsüblichen Feile zurechtzufeilen.

Zahnärzte warnen vor neuer TikTok-Challenge

Zuletzt gab es zahlreiche Verletzte, weil TikTok-User im Rahmen der Kulikitaka-Challenge Kühe erschreckt haben. Nun gibt es wieder eine gefährliche Challenge, die sich unter zahlreichen jungen Nutzern verbreitet. Hintergrund ist eine günstige Alternative zur Zahnkorrektur: User feilen sich mit einer gewöhnlichen Nagelfeile die Zähne, um Unregelmäßigkeiten zu beseitigen.

Vor diesem Beauty-Trend warnen Zahnärzte jedoch ausdrücklich. Denn das Feilen kann unsere Zähne beschädigen. Die oberste Schichte des Zahnes dient zum Schutz der darunterliegenden Schichten. Wird diese abgerieben, kann auch der Zahn nicht mehr geschützt werden. In den tieferen Schichten befinden sich zudem Blut- und Nervenbahnen, die durch das Feilen früher oder später angegriffen werden. Kurzfristig mag diese Methode also schiefe Zähne gerade erscheinen lassen. Auf lange Sicht erreicht man aber eher das Gegenteil von gesunden Zähnen. So können die Zähne etwa übersensibel oder anfälliger für Entzündungen werden.

Problem durch das Feilen nicht gelöst

Ein Zahnarzt mit dem TikTok-Profil @dr.m warnt zudem, dass die Zähne nach dem Feilen vielleicht besser aussehen, aber das ursprüngliche Problem ungerader Zähne damit noch lange nicht gelöst sei. Denn die Ursache für ungerade Vorderzähne könne beispielsweise etwa an einer Fehlstellung der unteren Zähne liegen.