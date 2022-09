Wer schon einmal selbst ein Wimpern-Lifting durchgeführt hat, weiß, wie mühsam das sein kann. Es frisst nicht nur Zeit, sondern auch jede Menge Nerven. Doch nun scheint TikTok einen ultimativen Lash-Lift-Hack für uns parat zu haben: Mit diesem viralen Trick könnt ihr eure Wimpern sogar im Schlaf liften. Alles, was ihr dazu braucht, ist eine Schlafmaske.

Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder?

Wimpern-Lifting im Schlaf: Geht das?

Viele von uns wünschen sich geschwungene Wimpern und springen dafür regelmäßig in den Beauty-Salon. Das kostet nicht nur Zeit, sondern belastet auf Dauer auch ordentlich unser Geldbörserl. Zum Glück hat das TikTok-Universum jetzt einen neuen Beauty-Trend für uns parat. Das Versprechen: das einfachste Wimpernlifting ever! Und alles, was man dazu braucht, ist eine Schlafmaske.

Die TikTokerin Ally Backus (@allyrbackus) geht derzeit mit einem Video viral, in dem sie zeigt, wie sie ihre Wimpern auf natürliche Weise und ganz ohne Chemikalien liftet. „Früher habe ich alle drei Monate ein Wimpern-Lifting machen lassen, weil ich dachte, das wäre der einzige Weg, sie geschwungener aussehen zu lassen“, sagte Ally in dem Video, das bereits über 7,5 Millionen Aufrufe verzeichnet. „Aber dann wurde mir klar, dass man seine Wimpern mit der Zeit so trainieren kann, dass sie auf natürliche Weise in Form bleiben. „ – Und dann verrät sie auch schon ihr großes Beauty-Geheimnis!

So funktioniert der virale Hack

Alles was ihr für den Trick benötigt, ist lediglich eine Schlafmaske. Diese solltet ihr die ganze Nacht tragen. Und jetzt kommt der Clou: Während man die Maske anzieht, sollten die Augen nicht geschlossen, sondern geöffnet sein. Keine Angst, ihr müsst jetzt aber nicht mit offenen Augen die Nacht ausharren. „Zieh die Maske fest an und schließ dann erst deine Augen“, fuhr Ally fort. „Du wirst buchstäblich spüren, wie deine Wimpern nach oben gehen“, erklärt die TikTok-Userin ihrer Followerschaft. „Und wenn du aufwachst, werden deine Wimpern den ganzen Tag so sitzen. Mit Mascara, sogar noch länger.“

In der Theorie klingt der Trick tatsächlich irgendwie logisch. Aber funktioniert der Hack wirklich? Laut den Kommentaren schon. „Ich mache das schon seit fünf Jahren so“, steht zum Beispiel unter dem Video geschrieben. „OMG, ich habe es ausprobiert, der Trick wird mir jede Menge Zeit und Geld sparen“, schreibt eine andere Userin. Ein Follower schreibt außerdem: „Ich bin überzeugt! Zwar hat es beim linken Auge besser geklappt als beim Rechten, aber ich werde es nächste Nacht einfach noch einmal versuchen“. Wie unbequem es allerdings ist, mit nach oben gepressten Wimpern zu schlafen, sei dahin gestellt. Aber was tut man nicht alles für einen perfekten Wimpernaufschlag. 😀

Wirst du den Hack testen? Ja, ganz bestimmt! Ein Versuch ist es wert … Nein, ich überlasse das doch lieber einem Profi.

