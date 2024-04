Handys weg vom Tisch! Das wünscht sich ein Wirt in Italien und kämpft deshalb mit ganz besonderen Mitteln für handyfreies Essen. Wer in seinem Lokal nämlich aufs Handy verzichtet, bekommt dafür eine Flasche Rotwein geschenkt.

So will er seine Gäste dazu bringen, den Abend in seinem Restaurant entspannt zu genießen.

Gratis Flasche Rotwein für Handy-Verzicht

Wer das Ristorante Al Condominio in Verona in Italien besucht, wird wohl ein Angebot bekommen, dass man nicht so schnell ablehnt. Denn Angelo Lella, der Wirt des Restaurants, bietet allen Gästen, die während des Essens auf ihr Handy verzichten, eine Flasche Rotwein als Geschenk an. Gegenüber dem italienischen Sender Radio Number One sagt er: „Es gibt keinen Grund, alle fünf Sekunden auf sein Handy zu schauen. Für manche Leute ist das wie eine Droge. So haben sie die Gelegenheit, es beiseitezulegen und einen guten Wein zu trinken.“

Smartphone kommt in Aufbewahrungsbox

Die Aktion wird in dem Restaurant richtig ernst genommen. Denn die Flasche Wein gibt es nur dann, wenn man sein Smartphone bereits vor dem Essen am Eingang abgibt. Das Handy wird während des Restaurantbesuchs in einem kleinen Tresor aufbewahrt. Wie Medien berichten, nehmen etwa 90 Prozent der Besucher:innen das Angebot an. Generell verzichtet das Lokal größtenteils auf Digitalität. So kann man etwa auch Bewertungen nicht online abgeben, sondern stattdessen handschriftlich in einem Postkasten direkt im Restaurant. So wolle man unter anderem „Digital Detox“ fördern und Gästen eine andere Erfahrung bieten.

Auch andere italienische Lokale haben bereits ähnliche Methoden entwickelt, um ihren Gästen handyfreies Abendessen schmackhaft zu machen. So verteilen etwa manche Lokale Gutscheine an jene Besucher, die auf ihr Smartphone verzichten.