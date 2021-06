Parfum: Diese Düfte verbinden wir mit dem nächsten Sommerurlaub

Die lauen Nächte und schwülwarmen Tage sind schon da, doch kein Urlaub in Sicht? Kein Grund, um deshalb Trübsal zu blasen! Denn mit bestimmten Düften kannst du dir die Vorfreude auf deinen nächsten Sommerurlaub versüßen. Frische Zitrusdüfte, leichte Blumen-Akkorde oder holzige Nuancen machen das Fernweh erträglich. Und wer weiß, vielleicht holst du dir mit dem passenden Parfüm ja bereits das Urlaubsfeeling in deine eigenen vier Wände. Wir stellen in diesem Beitrag herrliche Sommerdüfte vor, mit denen garantiert wohliges Fernweh aufkommt.

Was macht Sommerdüfte so besonders?

Es ist wahrscheinlich eine unbestrittene Tatsache, dass sich jeder Mensch mehr oder minder für Düfte erwärmen kann. Wie das Marktforschungsunternehmen Splendid Research in einer repräsentativen Umfrage ermittelte, nutzen sieben von zehn Befragten regelmäßig Duftstoffe. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, was für eine kraftvolle Anziehungskraft Parfüms haben. Vielfach haben Wissenschaftler der Universität Wien und andere Forscher bereits einen stimmungs- und verkaufsförderlichen Einfluss von Duftstoffen nachgewiesen. Besonders die Parfüms, die wir als wohltuend empfinden, bleiben uns (oft auch unterbewusst) im Gedächtnis und wecken Erinnerungen.

Genau diese Dinge lieben wir an den sommerlichen Duftstoffen: Dank ihrer leichten, frischen und fröhlichen Nuancen begeben wir uns gedanklich auf Reisen. An fremde Orte und weit entfernte Länder, die wir in den Sommermonaten gerne bereisen. Doch nicht nur das: Neben der Prise Urlaubsgefühl hüllt dich der Lieblingsduft den ganzen Tag ein. Falls du die Düfte nach blühenden Gärten oder Meersalz länger auf der Haut tragen möchtest, solltest du diese anfeuchten. Denn: Befeuchtete Haut erweist sich als ein besserer „Träger“ und duftet deshalb länger.

Wie die herrlich-frischen Sommerdüfte auftragen?

Leider sind auch die leicht-frischen Sommerdüfte sehr anfällig für Umweltveränderungen. So wirken sich beispielsweise Temperaturschwankungen auf die Intensität des Parfüms aus, da sie chemische Reaktionen auslösen. Möchtest du, dass der für dich passende Duft so lange wie möglich frisch bleibt? Dann solltest du dein Lieblingsparfüm besser an einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren, damit sich dessen Geruch nicht verändert. „Kühlschranktemperatur“ muss es nicht gleich sein – auch Zimmertemperatur ist geeignet, solange du das Parfüm keiner unmittelbaren Sonnenstrahlung aussetzt.

Wichtig ist auch, wie und auf welche Hautstellen du dein Sommerparfüm aufträgst. Entscheidest du dich beispielsweise für einen exklusiven Nischenduft oder Luxusparfüm von Essenza Nobile, dann gilt: Besser an weniger schweißanfälligen Körperstellen wie dem Ellenbogen oder Handrücken auftragen! So vermeidest du, dass der Körperschweiß die aromatischen Duftstoffe beeinträchtigt. Alternativ kannst du das Sommerparfüm auch direkt auf deine Kleidung aufsprühen. Damit tust du es nostalgisch den Männern oder Frauen gleich, die einst etwa ihre Schals oder Taschentücher parfümierten. Bitte denk außerdem daran, dein Sommerparfüm besser nicht auf Hals oder Dekolleté aufzutragen. Denn dies kann unschöne Pigmentflecken zur Folge haben. Besser ist es, Ellen- oder Kniebeugen mit dem Lieblingsduft einzusprühen, der an diesen Stellen nur langsam verfliegt.

Nach diesen Düften sind wir im Sommer verrückt

Klar, jeder hat unterschiedliche Vorlieben bei Duftstoffen. Und doch gibt es bestimmte Nuancen im Sommer, die viele von uns einfach unwiderstehlich finden. Da wären in erster Linie spritzig-frische Zitrusdüfte, die ja auch Männer an Frauen lieben. Kombiniert mit blumigen Noten und Orangenblüten erzählt uns solch ein Parfüm vom mediterranen Mittelmeer. Insbesondere die weltbekannten, aromatischen Amalfizitronen riechen besonders intensiv – und erwecken Sehnsüchte zum Leben.

Auch Eisenkraut darf – mit oder ohne Zitrusnote – im Sommer aus mehreren Gründen nicht fehlen. Es duftet mehr als ausgesprochen gut, da es gesundheitliche Vorteile verschafft: Den Verbenen wird eine entspannende Wirkungsweise nachgesagt, die unter anderem bei Verdauungs- und Schafbeschwerden helfen soll. Daneben sorgen Orangen und Zitronen kombiniert mit Eisenkraut für den Extra-Frischekick. „La dolce vita“ entsteht aber auch durch eine sommerlich-leichte Kombination aus Zitronenduft mit Kräutern wie Thymian oder Minze.

Bild von Lolame auf Pixabay

Gartenpartys sind im Sommer vielerorts geradezu ein Muss. Damit zusammenhängend, trumpfen viele Sommerdüfte mit Heimatverbundenheit auf. Flieder, Lavendel, Magnolien, Pfingstrosen und Veilchen zeigen, dass auch heimische Gewächse blumiges Urlaubsfeeling verbreiten.

Fruchtig und prickelnd: Kompositionen aus Früchten und Vanille

Vanille-Noten riechen sanft, wohltuend und wirken feminin. Kombiniert man sie mit frechen Früchtchen, avancierten sie zu aromatischen Sommerdüften. Wir denken dabei an eine Mischung aus Ananas, Mandarine und Vanille, die uns das mediterrane Lebensgefühl präsentiert. Ebenfalls schön: Der anregende „Tanz“ aus Jasmin, Birne und Vanille, der die perfekte Basis für sinnlich-warme Sommernächte bietet. Noch eine Spur intensiver erweist sich der fruchtige Mix aus Blutorangen, Bergamotte und Minze, der Assoziationen an sizilianische Felder weckt. Gleichwohl treffen bei den Duftstoffen auch vermeintliche Gegensätze aufeinander: Üppige Rosen auf moschusartiges Holz oder fruchtige Beeren-Noten, die von einer Sandelholz-Nuance abgerundet werden.

Von wegen schwer: Patschuli und Amber als dominante Taktgeber

Mit den richtigen Begleitern kommen auch vergleichsweise „schwere“ Nuancen wie Amber und Patschuli im Sommer zum Vorschein. Insbesondere die Kombination aus beiden Duftstoffen lädt regelrecht zu einer orientalischen Reise ein: Amber mit dem leicht stechend-holzigen, süß-balsamischen Duft. Patschuli ergänzt mit seiner erdig-moschusartigen Note den orientalischen Duftzauber perfekt. Wie die Kombination sommerlich wird? Mit Veilchen und Rosen, die etwas Schärfe herausnehmen und den Duft mild abrunden. Noch süßlicher und verspielter riecht Patschuli gemeinsam mit Birnen oder Brombeeren.

Parfüms für exotisch-lockere Sommerabende

Bist du noch auf der Suche nach einem „perfekten Duft“ für feine Abende? Dann versuche dein Glück mit einem Sommerparfüm aus Moschus, Vanille, Patschuli und Bergamotte. Als Versprechen für eine laue Sommernacht können dich außerdem Duftstoffe aus Orchideen, Passionsfrüchten und Bergamotten umgeben. Eine vollkommen andere Richtung schlagen exotische Sommerparfüms mit tropischen Früchten ein: Wie ein Cocktail umschmeicheln Karamell, Kokos, Melonen & Co. die Sinne und lassen uns in karibischen Tagträumen schwelgen.

Patschuli ist ein starker Duft, der auch im Sommer einen sinnlichen Rausch mit betörender Intensität entfaltet.

Wie frisch aus dem Meer: Düfte mit ätherischen Ölen

Zweifelsohne ist das blaue Meer im Sommer der Sehnsuchtsort Nummer eins. Umso verständlicher scheinen dann auch die salzigen Meeresdüfte zu einer sinnlichen Erfrischung beizutragen. Den Geruchssinn betören sie mit aromatisch-frischen Essenzen wie grünem Tee, Kiwi oder Limette. Hinzu kommen ätherische Öle wie Salbei, das die Haut belebt und erfrischt. Noch sinnlicher kommen reine Düfte daher, die eine Kombination aus Früchten und Wasser anstreben. Allem voran sind hierbei Lotusblüten und Pfirsiche zu nennen, die einen aquatisch-blumiges Aroma entfalten. Falls du dich vor allem auf das Lebenselixier Wasser verlassen möchtest, so wähle einen minimalistischen Sommerduft – beispielsweise einen aus Amber, Maiglöckchen, Jasmin und Rose.