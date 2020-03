Vergangenen Freitag ereignete sich an einer Schule in der deutschen Stadt Hildburghausen ein dramatischer Zwischenfall. Denn wie die örtliche Polizei nun bestätigte, schoss ein zwölfjähriger Junge mit einer Softair-Pistole auf seinen Mitschüler.

Weitere Mitschüler sowie Lehrer der Schule erlitten keine Verletzungen. Das Motiv des Täters ist bislang noch ungewiss.

Hildburghausen: Schüler schießt auf Klassenkameraden

Laut Medienberichten, schoss ein zwölfjähriger Schüler in Hildburghausen vergangenen Freitag mit einer Waffe auf seinen Klassenkameraden. Der Polizei zufolge traf der Junge seinen Schulkollegen dabei am Bein. Dieser erlitt darauf eine leichte Rötung an der betroffenen Stelle. Weitere Verletzungen seien ausgeschlossen. Auch andere Mitschüler sowie Lehrer der Schule seinen bei dem Vorfall nicht verletzt worden. Bei der Tatwaffe handelte es sich zudem um eine Softair-Pistole. Dabei werden kleine Kugeln aus Plastik oder ähnlichen Materialien mittels Luftdruck verschossen. In manchen Fällen kann der Schuss aus einer Softair-Pistole sogar zum Tod führen.

Zwölfjähriger schießt mit Softair-Pistole: Polizei ermittelt

Wie die Polizei berichtet, übergab man die beiden Kinder nach dem Vorfall in die Obhut ihrer Eltern. Gegen die zwölfjährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Über die Motive des Täters gibt es derzeit noch keine Informationen.